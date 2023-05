31 121 974, 32 zł. Tyle kosztowała nas już podkomisja smoleńska Macierewicza. A kwota wciąż rośnie

Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał podkomisję smoleńską (Podkomisja ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego) w 2016 roku, a sam na jej czele stoi od 2018 roku. Ile wydała podkomisja Macierewicza? Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej w 2021 roku złożył skargę i decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Ministerstwo Obrony Narodowej musiało podać wydaną kwotę. Wówczas podano, że od początku utworzenia podkomisji wydano ponad 22,5 miliona złotych z budżetu państwa na jej działalność. Teraz ta kwota jest jeszcze większa.

Krzysztof Brejza ujawnił, ile wydała podkomisja smoleńska. To ponad 31 miliony złotych

We wtorek 30 maja senator KO Krzysztof Brejza opublikował kolejne pismo w swoich mediach społecznościowych. Dokument jest odpowiedzią na wniosek z dnia 15 maja 2023 roku. "Wydatki budżetowe poniesione przez MON na funkcjonowania Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w okresie od jej powołania do 15 maja 2023 roku wyniosły 31 121 974,32 zł" - czytamy.

Przyczyny katastrofy smoleńskiej. Raport Millera

Przyczyny katastrofy od kwietnia 2010 roku do lipca 2011 roku badała Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod kierownictwem ówczesnego szefa MSWiA Jerzego Millera. Eksperci ustalili, że przyczyną katastrofy smoleńskiej było "zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg". Komisja nie znalazła żadnych dowodów na to, by do katastrofy doszło z powodu zamachu.

Podkomisja smoleńska Macierewicza złożyła zawiadomienie do prokuratury

W kwietniu 2023 r. podkomisja smoleńska Macierewicza złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i usunięcia poprzez zabójstwo organu konstytucyjnego RP oraz morderstwa 95 innych osób. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz o planach złożenia zawiadomienia do prokuratury mówił w radiowej Jedynce. Przekonywał, że duża część materiałów, które otrzyma prokuratura, nie jest znana opinii publicznej. - Blisko 800 stron bardzo precyzyjnej analizy pokazującej jak bardzo służby rosyjskie interweniowały w sprawy polskie, w jak dużym stopniu uzależniały od siebie zarówno media, jak i poszczególnych polityków. Blisko 800 stron takiej analizy. Ona nie jest znana - mówił Macierewicz. Jak dodał, zawiadomienie liczy (wraz z siedemnastoma załącznikami) ponad 1500 stron.