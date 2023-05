Jolanta Kwaśniewska wesprze Donalda Tuska. Były prezydent ogłosił decyzję żony

Marsz upamiętniający 34. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się w 1989 roku, to inicjatywa pochodząca od Donalda Tuska. Swoją obecność na wydarzeniu, które odbędzie się 4 czerwca w Warszawie, zadeklarowało już wielu znanych polityków. Do tego grona dołączyła właśnie była pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska, której udział potwierdził publicznie Aleksander Kwaśniewski.

Jolanta Kwaśniewska wesprze Donalda Tuska. "Zaprasza na Aleję Przyjaciół 8"

Były prezydent był gościem programu "Graffiti" emitowanego na antenie Polsat News, gdzie dyskutował z Marcinem Fijołkiem. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim ustawy o komisji do spraw rosyjskich wpływów na terytorium Polski, która uzyskała podpis obecnego prezydenta RP Andrzeja Dudy. Poza wyrażeniem opinii na temat obecnej sytuacji politycznej i perspektywy zbliżających się wyborów Aleksander Kwaśniewski odniósł się do marszu organizowanego przez Donalda Tuska. Jak się okazuje, jego uczestnictwo w tej inicjatywie uniemożliwia zbiegające się w czasie spotkanie w Gdańsku w sprawie książki "Prezydent", którą napisał we współpracy z Aleksandrem Kaczorowskim. O wsparcie inicjatywy zadba natomiast była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. - Moja żona będzie i zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcieliby z nią wziąć udział (...). Więc ona zaprasza na Aleję Przyjaciół 8, tam pod naszą fundacją będzie zbiórka - zapowiadał.

Kwaśniewski o "lex Tusk": Andrzej Duda okrutnie mnie rozczarował

Aleksander Kwaśniewski o marszu w Warszawie: To ma pokazać, że opozycja może wygrać

Kwaśniewski wyraził również nadzieję na dużą frekwencję w trakcie całego wydarzenia. - To ma pokazać taką pozytywną emocję, że opozycja może wygrać, że jesteśmy zdolni do tego. Poza tym proszę pamiętać, że ten obrazek mnóstwa ludzi uśmiechniętych, zdeterminowanych, on działa również na niezdecydowanych, bo niezdecydowani szukają obozu zwycięstwa, oni nie chcą przegrywać - argumentował. Swój udział w marszu ostatecznie, pomimo wcześniejszych wątpliwości, zapowiedzieli również Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz.

Marsz 4 czerwca. Gdzie i w jakich godzinach odbędzie się demonstracja?

Uczestnictwo w marszu potwierdziły także osoby niebędące politykami, takie jak Kuba Wojewódzki, Tomasz Lis, Andrzej Seweryn czy Janusz Gajos. - Przebijmy ten mur. Zróbmy to jeszcze raz. Tym razem, kilkadziesiąt lat później. Bądźmy tam wspólnie. Pokażmy, jak wielu nas jest. Pokażmy, że wygramy. Pokażmy naszą sił - wzywał Gajos.

Demonstracja ma rozpocząć się 4 czerwca o godzinie 12. Z placu Na Rozdrożu uczestnicy ruszą przez Nowy Świat, przejdą też obok Pałacu Prezydenckiego. Przemarsz ma zakończyć się pod Kolumną Zygmunta na placu Zamkowym.