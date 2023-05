Jest oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry. Polityk wpisał broń o wartości 20 tys. zł

Z najnowszego oświadczenia majątkowego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry za 2022 r. wynika, że polityk zaoszczędził ok. 5 tys. zł i (w ubiegłym roku było to 150 tys. zł) ok. 239 tys. dolarów (z tytułu sprzedaży mieszkania).

Prezes Suwerennej Polski ma również 133-metrowy dom i do tego 34-metrowy domek letniskowo-gospodarczy o łącznej wartości ok. 700 tys. zł. Do tego Ziobro jest właścicielem 1/3 domu o powierzchni 85 m2 (480 tys. zł). Zbigniew Ziobro wpisał też do oświadczenia majątkowego działkę rolną (73 ary, 165 tys. zł) oraz dwie działki rolno-leśne (1,1 ha i 1,4 ha, warte odpowiednio 137,5 tys. zł i 165 tys. zł).

W ubiegłym roku jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zarobił blisko 339 tys. zł (rok wcześniej było to ok. 276 tys. zł), za pracę w Krajowej Radzie Sądownictwa - 22,6 tys. zł (rok wcześniej 32,9 tys. zł) i blisko 45 tys. zł diety poselskiej. Polityk nie jest obecnie zadłużony (jeszcze w oświadczeniu za 2021 r. polityk deklarował dwa kredyty, z których pozostawało do spłacenia ok. 174 tys. zł).

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry. Wpisano broń

W oświadczeniu znalazła się również broń warta 20 tys. zł. Wszystko wskazuje na to, że to nowy nabytek polityka, bo nie była wpisana w ubiegłorocznym oświadczeniu. O broni, którą posiada Zbigniew Ziobro, zrobiło się głośno w marcu tego roku. Polityk brał udział w konferencji, która odbyła się na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu. Obecni politycy składali kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych. W tym samym momencie silny wiatr uniósł połę marynarki Zbigniewa Ziobry, a oczom zebranych ukazała się broń za paskiem spodni ministra.

Broń Ziobry jednak nie dla sportu? Ozdoba: Zlecono zabójstwo ministra

- Mam status pokrzywdzonego w sprawie zlecenia zabójstwa. Jest prowadzona sprawa na etapie sądu, sprawca zlecenia zabójstwa jest aresztowany od kilku lat, to jeden z szefów zorganizowanej grupy przestępczej, która handlowała narkotykami, dopalaczami. Zlecił m.in. zabójstwo mówiącego te słowa - tłumaczył potem w rozmowie z dziennikarzami Zbigniew Ziobro. - Kiedy miałem okazję zapoznać się z informacjami, uznałem, że nie ma powodów, abym nie wystąpił o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej (...). Od ponad 20 lat strzelam z broni, uprawiam strzelectwo sportowe - dodał.