Jak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, polityk ma 289,6 tys. zł oszczędności (o ponad 30 tys. zł więcej niż rok wcześniej). Jest również właścicielem 1/3 domu o powierzchni 150 m2 i o wartości 1,8 mln zł.

W czerwcu ubiegłego roku Jarosław Kaczyński przestał być wicepremierem. W ciągu sześciu miesięcy 2022 r. zarobił w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 216,3 tys. zł. Do tego doszła emerytura - 96,7 tys. zł, uposażenie poselskie - 37,7 tys. zł i dieta parlamentarna - 12 tys. zł. Prezes PiS spłaca również kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka, na koniec ubiegłego roku miał do spłacenia 73,5 tys. zł (w ciągu roku spłacił ok. 11 tys. zł).

Jarosław Kaczyński. Oświadczenie majątkowe

Dla porównania, pod koniec 2016 r., czyli pierwszego pełnego roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński miał na koncie 5 tys. zł oszczędności. Z tytułu pracy w Sejmie i emerytury uzyskał wtedy łącznie ok. 217 tys. zł. brutto. Prezes PiS miał wtedy również do spłaty ok. 135 tys. zł kredytu w SKOK-u i 35 tys. zł prywatnej pożyczki od Janiny Goss.