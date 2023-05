Roszkowski napisał już drugą część podręcznika do HiT. Czarnek: We wrześniu czeka nas kolejny krzyk

Pierwsza część podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, która obowiązuje od tego roku szkolnego, wywołała spore kontrowersje. Szczególnie oburzający dla wielu nauczycieli, rodziców i uczniów były słowa dotyczące dzieci poczętych metodą in vitro. Autor pisał o "produkcji ludzi", pytał też, "kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci". Wydawnictwo Biały Kruk zdecydowało się potem usunąć ten fragment.

Pierwsza część skupiała się na okresie do 1979 r. Roszkowski przygotował już drugą część podręcznika, tym razem dotyczącą lat 1980-2015 r. Obecnie książkę ocenia dwóch ekspertów merytorycznych i jeden zajmujący się kwestiami językowymi. - We wrześniu z całą pewnością czeka nas kolejny krzyk, dlatego że będzie druga klasa historii i teraźniejszości i to obejmująca lata od 1980 do 2015 roku, czyli bohaterami historii i teraźniejszości będą obecni politycy Lewicy, Platformy Obywatelskiej czy PSL-u. Na pewno spotka się to z wielkim krzykiem - komentował przed kilkoma dniami w Telewizji Republika minister edukacji Przemysław Czarnek.

Ocenę eksperci wydali już odnośnie konkurencyjnego podręcznika przygotowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Autorzy książki wprowadzają obecnie poprawki.

Jakie wymogi dotyczące drugiej części podręcznika postawiono w ministerialnym rozporządzeniu? Jak opisywała w ubiegłym roku dziennikarka Gazeta.pl Magdalena Bojanowska, przede wszystkim uczeń ma umieć scharakteryzować "różne wizje wyjścia Polski z postkomunizmu", a także wyjaśnić, "na czym polegało polityczne znaczenie wyborów parlamentarnych i prezydenckich 2005 roku w Polsce". Co warto podkreślić, wybory parlamentarne wygrało wówczas - rządzące i dzisiaj - Prawo i Sprawiedliwość. Głową państwa został z kolei Lech Kaczyński.

Uczniowie mają również oceniać znaczenie i skutki katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku dla państwa polskiego. Młodzież będzie uczyła się również o Unii Europejskiej - ma potrafić omówić proces zmiany UE po wstąpieniu Polski w jej struktury. Jak czytamy, chodzi o: "wzrost pozycji Niemiec, zjawiska kryzysowe związane z imigracją, niestabilnością strefy euro, Brexitem i epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, a także kontrowersje ustrojowe i ideologiczne na forum instytucji unijnych".

Co jeszcze ma pojawiać się w drugiej części podręcznika? Otóż pojęcie "politycznej poprawności", a nawet "ideologia 'politycznej poprawności'". Uczniowie będą mieli za zadanie scharakteryzować główne zmiany kulturowe zachodzące w świecie zachodnim na przykładzie: "wielokulturowości, nowej definicji praw człowieka, rodziny, małżeństwa i płci", a także umieścić "te zmiany na tle kulturowego dziedzictwa Zachodu ujętego w myśli grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej".