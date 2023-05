W poniedziałek prezydent Andrzej Duda oświadczył, że podpisze ustawę powołującą komisję do badania rosyjskich wpływów w Polsce, oraz że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. - Rosyjskie wpływy wymagają wyjaśnienia - powiedział. - Zdecydowałem się na podpisanie ustawy. Wierzę, że parlament w sposób odpowiedzialny wybierze członków komisji. (...) Korzystam z możliwości, którą daje polska Konstytucja i oprócz podpisania ustawy, co oznacza wprowadzenie w życie, skieruję ją także w tzw. trybie następczym do TK, by do tych kwestii, które budzą wątpliwości, odniósł się także Trybunał Konstytucyjny - zaznaczył prezydent.

Rektor uniwersytetu rezygnuje z członkostwa w radzie Dudy

W odpowiedzi na decyzję Dudy Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. Stanisław Mazur napisał list, w którym składa rezygnację z bycia członkiem w Radzie do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy prezydencie. "Zachowując największy szacunek dla obywateli naszego kraju, dla polskiego środowiska naukowego, zmuszony jestem poinformować o mojej decyzji o rezygnacji z zasiadania w Radzie do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, powołanej przez Pana Prezydenta" - rozpoczął swój list.

Uzasadniając swoją decyzję, pisze "w mojej opinii podpisanie przez Pana Prezydenta ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, to decyzja o wielkich i trudnych do przewidzenia konsekwencjach dla demokracji w Polsce. Mając na względzie bezsprzeczne wady prawne tej ustawy, ale także jej antydemokratyczny charakter, nie mogę pozostać bierny".

Profesor Mazur dodaje, że rezygnacja z członkostwa w radzie była trudną decyzją, jednak podkreśla, że ustawa przeczy ustanowionemu prawu. "Decyzję o rezygnacji podjąłem z wielkim żalem, ale jestem głęboko przekonany, że nie można akceptować procesu degradacji porządku prawnego w Polsce i kluczowych mechanizmów nowoczesnego państwa prawnego opierającego się na solidnych podstawach zbudowanych ze stabilnych instytucjach państwa. W mojej opinii ta ustawa przeczy tej logice" - dodaje rektor.

Stanowisko Departamentu Stanu USA, oświadczenie Komisji Europejskiej

Amerykański Departament Stanu wydał oświadczenie w sprawie ustawy o powołaniu komisji ds. wpływów rosyjskich zwanej potocznie "lex Tusk". Resort dyplomacji USA wyraził obawy, że uchwalone przepisy mogą być nadużywane do ingerowania w wolne wybory w Polsce.

We wtorek, dzień po podpisaniu przez Andrzej Dudę ustawy powołującej komisję, głos zabrała także Komisja Europejska. - Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o komisji, która może pozbawić obywatela praw bez możliwości odwołania się do sądu - mówił we wtorek rano w Brukseli komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Dodał, że "Komisja Europejska nie zawaha się podjąć odpowiednich środków to niemożliwe, aby zgadzać się na taki system bez realnego dostępu do sprawiedliwego". Komisarz ds. sprawiedliwości mówił, że Komisja zajmie się Polską oraz Węgrami w kontekście zmian prawnych przeprowadzanych w tych krajach.