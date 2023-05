Protest w Sądzie Najwyższym. Trzech sędziów złożyło rezygnacje

Zobacz wideo Thun: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie spełnia kamieni milowych i jest niekonstytucyjna

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 8 maja 2023 r. powołał z dniem 27 maja 2023 r. sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej Sądu Najwyższego. Po tej decyzji trzech sędziów SN złożyło w ramach protestu rezygnacje z funkcji przewodniczących wydziałów Izby Karnej. Jak informuje OKO.press, rezygnacje złożyli legalni sędziowie SN Jarosław Matras, Tomasz Artymiuk i Waldemar Płóciennik. Do tej pory wszyscy byli przewodniczącymi trzech z pięciu wydziałów w Izbie Karnej. Rezygnacje złożyli 25 maja 2023 roku, jeszcze na ręce kończącego kadencję prezesa tej Izby Michała Laskowskiego. Swoje funkcje chcą przestać pełnić 1 czerwca.

REKLAMA

Z informacji portalu wynika, że sędziowie w swoich rezygnacjach napisali, że nie widzą możliwości współpracy z nowym prezesem Izby Karnej. Sędzia Matras zwraca uwagę, że Kapiński do SN został powołany przez prezydenta zaledwie w czerwcu 2022 roku i nie ma tu doświadczenia w orzekaniu. Nominację do SN dała mu wcześniej upolityczniona, jego zdaniem, neo-KRS.

Ustawa, która wywraca konstytucyjny porządek. Czym jest "lex Tusk"?

Trzech sędziów złożyło rezygnację z funkcji przewodniczących wydziałów Izby Karnej SN

OKO.press podaje, że sędzia SN Jarosław Matras w swojej rezygnacji napisał, że władza PiS wiele razy zmieniała ustawę o SN, by zagwarantować sobie kontrolę nad tym, kto będzie pełnić kierownicze funkcje w najważniejszym sądzie w Polsce. "Obecnie nie tylko, że kwestie te [staż orzeczniczy i szacunek sędziów - red.] nie były istotne dla wybranego kandydata, ale - mam przeświadczenie - sam proces wyboru był tylko swoistą sztuką teatralną wyreżyserowaną uprzednimi zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, w której zakończenie było znane już w momencie wyboru obsady aktorskiej" - pisze Matras, którego cytuje OKO.press. Jak przypomina serwis, Kapiński był jedynym neo-sędzią SN, który ubiegał się o to stanowisko. I to na niego postawił Andrzej Duda.