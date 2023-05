Prezydent Andrzej Duda ogłosił w poniedziałek, że zdecydował się podpisać ustawę o komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów, znaną jako "lex Tusk". Potwierdził, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Po decyzji prezydenta Lewica zorganizowała konferencję w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Biejat o komisji ds. rosyjskich wpływów: To będzie trybunał PiS

Duda zdecydował ws. "lex Tusk". Biejat zaapelowała do mediów

Posłanka Magdalena Biejat wezwała "media wspierające demokrację w Polsce", aby w odpowiedzi na decyzję Dudy zbojkotowały obrady komisji. - Nie dawajmy jej tlenu. Kiedy ona zacznie obradować, prosimy, nie relacjonujcie jej posiedzenia, nie bierzcie udziału w tej politycznej szopce - zaapelowała. - Jasne jest dla nas wszystkich, że ta komisja nie ma służyć odkrywaniu prawdy ani zrozumieniu tego, jak wpływy rosyjskie działają w Polsce, ale budowaniu bicza na przeciwników politycznych - podkreśliła.

Ustawa, która wywraca konstytucyjny porządek. Czym jest "lex Tusk"?

Adrian Zandberg nazwał ustawę "kpiną z podstawowych wartości polskiej konstytucji". - Sytuacja, w której jedni politycy decydują o tym, żeby wyeliminować innych polityków, jest naruszeniem trójpodziału władzy - ocenił współprzewodniczący partii Razem. - Chcielibyśmy państwu zapowiedzieć, że koalicyjny klub Lewicy nie zgłosi swoich posłów do udziału w pracach tej komisji. Uważamy, że uczestniczenie w tej farsie byłoby łamaniem polskiej konstytucji - zaznaczył.

Zandberg zapowiedział również, że Lewica zgłosi na najbliższym posiedzeniu Sejmu "ustawę odwracającą te antykonstytucyjne przepisy". Wskazał przy tym na szkodliwość ustawy "lex Tusk" dla pozycji Polski na scenie międzynarodowej. - Uważamy, że podpisanie tej ustawy było ze strony prezydenta Dudy skrajnie nieodpowiedzialne także w tym kontekście - dodał polityk.

Jest decyzja ws. "lex Tusk". "Ta władza nie cofnie się przed niczym"

Wicemarszałek Sejmu i lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do prezydenta. - Zrobił pan rzecz dla demokracji w naszym kraju absolutnie haniebną. Bez względu na to, kto będzie przed tą komisją stawał i kogo ona będzie dotyczyła, to złamał pan konstytucję - zaznaczył.