Duda pogratulował Erdoganowi. Giertych wytknął mu błąd. "Z całym szacunkiem, lecz..."

Recep Tayyip Erdogan wygrał wybory prezydenckie w Turcji. Informację oficjalnie potwierdziła turecka komisja wyborcza. Obecny prezydent w drugiej turze pokonał lidera opozycji Kemala Kilicdaroglu. Zwycięstwa w wyborach pogratulował tureckiemu przywódcy m.in. prezydent RP Andrzej Duda, który przypomniał, że tym roku obchodzimy stulecie podpisania Traktatu Przyjaźni między Polską a Turcją. "Jesteśmy gotowi współpracować razem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego, rozwoju NATO i pokoju w Europie" - napisał Duda na Twitterze.

Gratulacje Dudy dla "prezydenta Turcji". Giertych: Sądzi pan, że obserwuje go 200 osób?

Nie obyło się jednak bez wpadki. We wpisie prezydenta zamiast Recepa Tayyipa Erdogana (na Twitterze jako "RTErdogan") oznaczono zupełnie innego użytkownika pod nazwą "TRErdgogan". Krótko po opublikowaniu tweeta przez Dudę zakpił z tego mecenas Roman Giertych. Dołączył screen.

"Z całym szacunkiem dla Pana Prezydenta, lecz przesyła Pan gratulacje na konto osoby z podobnym nazwiskiem co Prezydent Turcji, lecz innej. Pewnie się ucieszy! Sądzi Pan, że Prezydenta Turcji obserwuje ok. 200 obywateli?" - zapytał były minister edukacji.

Wpadkę skomentował także Tomasz Lis. Publicysta zasugerował, że tweeta do Erdogana nie napisał sam Duda, tylko jego sztab. Przypomniał przy okazji o wpadce prezydenta z rosyjskimi pranksterami, którzy podszyli się pod francuskiego przywódcę, Emmanuela Macrona. "Pokazuje to, jakie kadry są teraz wokół prezydenta RP, widzimy te twarze i tych ludzi co tydzień w różnych 'kawach na kawałach'. Dream team" - napisał Lis. Wpis Andrzeja Dudy edytowano, prezydent Turcji jest już oznaczony poprawnie.