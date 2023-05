W piątek Sejm odrzucił senackie weto dotyczące ustawy w sprawie powołania komisji ds. rosyjskich wpływów - tzw. lex Tusk. Oznacza to, że dokument trafił do prezydenta, który w ciągu kolejnych trzech tygodni musi podjąć decyzję, co dalej z niezgodną z konstytucją ustawą. Prezydent może to jednak zrobić znacznie szybciej.

Andrzej Duda wygłosi oświadczenie. Postanowi co dalej z "lex Tusk"?

"O godz. 10:30 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wygłosi oświadczenie" - poinformował serwis 300polityka.pl. Choć oficjalny temat przemówienia głowy państwa nie został podany do wiadomości publicznej, spekuluje się, że może ono dotyczyć tzw. lex Tusk. W minioną niedzielę prezydencki minister Andrzej Dera zapowiedział, że decyzja w sprawie ustawy "lex Tusk", która teraz należy do prezydenta, zostanie w niedługim czasie podjęta przez Andrzeja Dudę. - Można się spodziewać w krótkim terminie decyzji pana prezydenta, która zostanie ogłoszona publicznie, bo jawność życia publicznego jest również wartością konstytucyjną - przekazał Dera w TVN24.



Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski poinformował w mediach społecznościowych, że oświadczenie prezydenta odbędzie się bez udziału dziennikarzy. Oznacza to, że nie będzie możliwości zadawania pytań.

"Lex Tusk" - komisja wyeliminuje Donalda Tuska?

14 kwietnia 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 2007-2022. Zgodnie z projektem Komisja ma się zajmować przede wszystkim prowadzeniem postępowań wyjaśniających przypadki funkcjonariuszy publicznych, którzy swoim działaniem (zdaniem twórców pod wpływem Rosji) szkodzili interesom państwa. W komisji zasiadać ma dziewięciu członków powołanych przez Sejm. Będą m.in.:

posiadać prawo do zarządzania przesłuchań, przeszukań i inwigilacji;

mogli wymóc zwolnienie z tajemnicy radcowskiej, notarialnej, adwokackiej, lekarskiej czy dziennikarskiej. Od tej reguły będzie jeden wyjątek. Komisja nie będzie mogła zwolnić duchownego z tajemnicy spowiedzi;

mogli mieć dostęp do dokumentów archiwalnych, zawierających informacje niejawne oraz te dot. tajemnicy przedsiębiorstwa czy nawet działań operacyjnych;

mogli (w ramach "środków zaradczych") pozbawić daną osobę prawa do pełnienia funkcji publicznych przez nawet 10 lat czy zakazać dostępu do informacji niejawnych - w praktyce oznacza to niemożność sprawowania żadnej funkcji rządowej czy kandydowania w wyborach.

Lex Tusk - o czym jest ustawa? "Jednoczesny sąd i prokuratura"

Za niestawienie się przed komisją może grozić grzywna w wysokości od 20 tys. do 50 tys. złotych. Według opozycji ustawa ma na celu wyeliminowanie Donalda Tuska ze sceny politycznej. Dodatkowo przeciwnicy dokumentu zgodnie uważają, że powołanie takiej komisji jest niezgodne z Konstytucją.