"Roman Giertych będzie starał się wrócić do polityki - na senatora - wedle planu, który opisywałem trzy miesiące temu. Z tą różnicą, że jako niezależny kandydat, a nie kandydat w ramach paktu. A skoro pakt nie wystawi konkurencji, to na to samo wychodzi" - napisał na Twitterze dziennikarz Gazeta.pl, Jacek Gądek.

Roman Giertych będzie kandydował do Senatu. "Nie będę państwa kosztował, jeżeli wygram"

Roman Giertych potwierdził te informacje w niedzielę 28 maja, udostępniając w mediach społecznościowych oświadczenie w formie nagrania. - Podjąłem decyzję, że będę kandydował w najbliższych wyborach do Senatu RP z okręgu obejmującego powiat poznański - przekazał adwokat.

Dalej poinformował, jakie motywy przyświecały mu w podjęciu tej decyzji. - Jeżeli nie będziemy w stanie poświęcić części swojego czasu na sprawy publiczne, to Polską będą zarządzały matoły z PiS-u i aferzyści. Zaznaczę, że zamierzam prowadzić dalej kancelarię, nie będę senatorem zawodowym. Nie będę państwa kosztował, jeżeli wygram. Będę startował z niezależnego komitetu - podkreślił.

Wybory 2023. "Albo pokonamy Kaczyńskiego, albo on zamieni nas w Białoruś"

Roman Giertych przekonywał, że wybory parlamentarne w 2023 roku nie będą dotyczyły ambicji poszczególnych osób, interesów czy gabinetowych rozgrywek, ale zadecydują o "istocie polskiej demokracji". - Albo pokonamy Kaczyńskiego, albo on zamieni nas w Białoruś (...). Jeżeli Kaczyński zdoła utrzymać władzę po tych wyborach, to polskiej demokracji nie będzie. Nie będzie żadnych wolnych polskich mediów, żadnego wolnego sądu. Opozycja będzie traktowana jeszcze gorzej, niż jest teraz. Znacznie gorzej. To, że jeszcze nie wszyscy siedzą ,zawdzięczamy temu, że nie zdołali przejąć do końca sądów. I mówię to jako ten, którego nielegalnie zakuto w kajdanki i którego uwolniły od podejrzeń i oskarżeń sądy w Poznaniu, Lublinie, Warszawie. Gdyby nie było tych sądów, to bym mógł sobie pisać protesty z aresztu śledczego - przekazał dalej.

Polityk zaznaczył, że jest związany z województwem wielkopolskim, a dokładniej z okolicami Poznania. Mama prawnika jest pochowana razem z jego dziadkami na cmentarzu w Kórniku. W miejscowości tej Giertych miał też spędzić najmłodsze lata. - Pamiętam, jak dziadek dawał mi drożdżówkę i mówił: "Masz Romku, sznek z glancem" - napisał, korzystając z gwary poznańskiej.

Dlaczego Roman Giertych wraca do polityki po 16 latach przerwy? Jak tłumaczy, powodem jego decyzji jest to, że nie jest w stanie zaakceptować obecnej rzeczywistości. - Moja żona mówi, że jestem trochę zwariowany, a powrót po tylu latach do służby publicznej, to jest rzecz szalona. Ale wydaje mi się, że nie ma racji - podsumował.

Do oświadczenia Giertycha odniósł się już m.in. Radosław Sikorski. "By utrzymać większość w polskim Senacie i przywrócić w Polsce praworządność demokratyczna opozycja potrzebuje takich wojowników jak Roman Giertych" - napisał na Twitterze.

Roman Giertych był ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego

Roman Giertych wcześniej współpracował z Jarosławem Kaczyńskim. Od 5 maja 2006 do 13 sierpnia 2007 roku był wicepremierem i ministrem edukacji narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Jego nominacja skutkowała protestami uczniów i manifestacjami studenckimi.



Jako szef MEN przywrócił obowiązkowy egzamin z matematyki na maturze oraz wprowadził program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole", która zgodnie z policyjnymi statystkami, miała zmniejszyć incydenty na tym polu o 27 proc. W 2006 roku doprowadził do wprowadzenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe).