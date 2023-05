Co prezydent zrobi z lex Tusk? Kaczyński wyraża "bardzo mocną nadzieję", doradcy ostrożni

W Kopczanach na Podlasiu przy granicy polsko-białoruskiej zaznaczył, że zagrożenia wynikające z wpływów rosyjskich w Polsce są realne. Prezes PiS dodał, że należy je zbadać i pokazać opinii publicznej. - Po to, żeby Polacy wiedzieli, jak to naprawdę było i co nam grozi - wyjaśniał. Podkreślił, że Polska musi się przed różnego rodzaju zagrożeniami bronić i ustawa powołująca komisję jest częścią tej obrony.

REKLAMA

Dziennikarka zapytała prezesa o zarzuty podnoszone przez opozycję - że komisja ma uniemożliwić Donaldowi Tuskowi start w wyborach. Kaczyński stwierdził, że "opozycja mówi najróżniejsze rzeczy" i że są to "elementy urojonej rzeczywistości".

Zobacz wideo Ozdoba: Jeśli ktoś się boi komisji ds. rosyjskich wpływów, to znaczy, że ma coś na sumieniu

- Urojone są także zagrożenia związane z tymi zarzutami. Natomiast nieurojone są zagrożenia związane z wpływami rosyjskimi w Polsce, co trzeba w końcu zbadać i pokazać opinii publicznej. Tego, zdaje się, że najbardziej się obawiają [na opozycji - red.] - przekonywał. Kaczyński przypomniał, że o dalszych losach ustawy zdecyduje Andrzej Duda. - Nie mogę mówić niczego w imieniu prezydenta, ale mam bardzo mocną nadzieję, że podpisze - powiedział Jarosław Kaczyński.

Współpracownicy Dudy ostrożni. "Sprawa budzi poważne kontrowersje"

Na temat decyzji Dudy wypowiedział się już m.in. szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. - Nie będę uprzedzał o decyzji pana prezydenta. Sprawa budzi poważne kontrowersje publiczne, więc tym bardziej analizy będą szczegółowe i wnikliwe. Pan prezydent ma kilka możliwości do zastosowania i jedną z nich wybierze - powiedział Szrot i dodał, że "pan prezydent będzie analizował wszystkie głosy, które w debacie publicznej na ten temat padły".

Szef Gabinetu Prezydenta RP o "lex Tusk". "Sprawa budzi kontrowersje"

O zdanie Dudy był też pytany jego doradca Łukasz Rzepecki. - Będziemy bardzo, bardzo uważnie przyglądać się tej ustawie, analizować ją, weryfikować pod względem prawnym, ale także i w związku sytuacją polityczną, bo widzimy, że bardzo dużo negatywnych emocji wywołuje ta ustawa - mówił.

- Jak to się mówi, piłka jest w grze. Zobaczymy, w którym kierunku pójdą analizy i jaka będzie ostateczna decyzja prezydenta - dodał.

Lex Tusk. Nawet 10 lat zakazu dysponowania środkami publicznymi

Sejm powołał komisję wczoraj. Ma ona prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnienie przypadków funkcjonariuszy publicznych, którzy pod wpływem wpływów rosyjskich działali na szkodę interesów Polski w latach 2007-2022. Będzie mogła analizować m.in. czynności urzędowe, zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki. Do jej uprawnień ma należeć także uchylanie decyzji administracyjnych wydawanych w wyniku wpływów rosyjskich czy wydawanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi nawet na 10 lat.

Lex Tusk przepchnięty przez Sejm. "Bezkarne niszczenie ludzi"

Komisja ma składać się z dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Mają to być nie tylko posłowie, ale również eksperci. Przewodniczącego komisji będzie wyznaczał premier. Komisji nie będzie obowiązywała zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych. Oznacza to, że jeśli zacznie swoje prace w obecnej kadencji, to będzie mogła kontynuować je w przyszłej.