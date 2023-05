Konferencja PiS. Wyłączyli mikrofon, później Kaczyński nazwał dziennikarza "przedstawicielem Kremla"

Do incydentu doszło podczas konferencji, gdzie dziennikarz TVN24 początkowo został zmuszony do ustąpienia pierwszeństwa w zadawaniu pytań kobietom, a następnie rzecznik PiS-u pozbawił go głosu, wyłączając mikrofon. Jarosław Kaczyński stwierdził, że "może odpowiedzieć na wykrzyczane pytanie redaktora", po czym nazwał go "przedstawicielem Kremla".

