Lex Tusk - o czym jest? Da prawo do przeszukań, inwigilacji i nakładania 50 tys. zł grzywny

Komisja do spraw badania wypływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski zyska bardzo szerokie uprawnienia. Co będzie mogła zrobić? Zgodnie z ustawą Lex Tusk, będzie mogła m.in. uniemożliwić Donaldowi Tuskowi sprawowania funkcji premiera. Poza tym zyska prawo do zarządzania przesłuchań, przeszukań i inwigilacji. Komisja będzie mogła prowadzić działania nie tylko wobec funkcjonariuszy publicznych czy kierowników wyższego szczebla, ale też fundacji, stowarzyszeń, partii i wobec każdego obywatela.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl