Paweł Kukiz o wyborcach PO: Frajerem będzie ten, kto zagłosuje na Donalda Tuska

Paweł Kukiz stwierdził w czwartek w radiowej Trójce, że jest w "ideowej koalicji" z Prawem i Sprawiedliwością. - To jedyna partia, która była zainteresowana realizacją kilku naszych postulatów: sędziów pokoju, ustawy ułatwiającej odwołanie wójta, burmistrza prezydenta miasta i obniżającej próg frekwencyjny przy referendach, legalizację medycznej marihuany, kilku ustaw rolnych. To jest bardziej związek programowy niż koalicja - stwierdził parlamentarzysta koła parlamentarnego Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia.

REKLAMA

Zobacz wideo Barbara Bartuś z PiS o in vitro: Produkcja człowieka

- Wszystko na to wskazuje, że wystartujemy z list PiS-u, ale żeby tak można było powiedzieć w 100-procentach, muszą się jeszcze odbyć jedna-dwie bardzo poważne rozmowy z panem prezesem, zwieńczone podpisaniem porozumienia. Wtedy będę mógł powiedzieć w 100-procentach, że do tego Sejmu będę starał się do z grupą kukizowców dostać - dodał poseł.

Paweł Kukiz: Frajerem ten, kto zagłosuje na Tuska

Zapytany o przewodniczącego PO Donalda Tuska, Kukiz stwierdził, że "potraktował obywateli jak frajerów i frajerem będzie ten, kto na niego zagłosuje i ponownie mu uwierzy". - Tusk bardzo głośno mówił o konieczności zmian ustrojowych, o państwie obywatelskim, właśnie z referendami, ordynacją większościową w postaci jednomandatowych okręgów wyborczych. Nie lubić to mało powiedziane, oszukał mnie tak samo jak Władysław Kosiniak-Kamysz i paru polityków po drodze. To oszuści polityczni - skomentował Paweł Kukiz.

Przypomnijmy: Paweł Kukiz w 2014 r. został radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców. Rok później wystartował w wyborach prezydenckich, uzyskując blisko 3,1 mln głosów (ok. 20,8 proc.). W tym samym roku jego komitet Kukiz'15 wprowadził do Sejmu 42 parlamentarzystów. Do końca kadencji klub skurczył się do 16 posłów. W 2019 r. Paweł Kukiz startował do Sejmu wraz ze swoimi współpracownikami z list PSL. Wówczas do Sejmu dostało się sześciu działaczy Kukiz'15. Obecnie koło poselskie Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia zrzesza trzech parlamentarzystów: Pawła Kukiza, Jarosława Sachajkę i Stanisława Żuka.