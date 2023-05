Ogórek narzekała w TVP Info na rządy SLD. "Prawie płakaliśmy". Miller pokazał symboliczne zdjęcie

- Pamiętam, jak byłam skromną studentką i jak prawie płakaliśmy na studiach, bo Leszek Miller nam obciął zniżkę na bilety. Zamiast 50 proc. obcięto nam do 33 proc. To był wyrok dla wielu studentów - stwierdziła Magdalena Ogórek w czwartkowym wydaniu programu "Minęła dwudziesta" w TVP Info. Ogórek do 2002 r. studiowała historię na Uniwersytecie Opolskim. W latach 2001-2005 rządził w Polsce Sojusz Lewicy Demokratycznej wraz z koalicjantami.

"Pani Ogórek bardzo żaliła się w TVPis, że zabrałem jej kiedyś zniżkę studencką na bilety i bardzo ciężko to przeżyła. Nie mogę sobie przypomnieć, czy ten dramat miał miejsce przed tym zdjęciem, czy po…" - skomentował na Twitterze były premier Leszek Miller, dołączając fotografię. Najprawdopodobniej została ona wykonana 7 marca 2015 r. podczas IV Sejmiku Kobiet Lewicy w Warszawie. Magdalena Ogórek była wtedy kandydatką na prezydentkę RP.

Magdalena Ogórek i kariera polityczna z SLD

Przypomnijmy: Magdalena Ogórek w latach 2008-2010 pracowała w klubie poselskim Sojuszu Lewicy Demokratycznej, współpracowała też z ówczesnym przewodniczącym partii Grzegorzem Napieralskim jako szefowa gabinetu. W 2011 r. startowała bezskutecznie z listy SLD do Sejmu. Cztery lata później wystartowała z poparciem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach prezydenckich. Zdobyła wówczas blisko 354 tys. głosów, co dawało jej 2,38 proc. głosów i piąty wynik.