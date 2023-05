Byłego ministra Dudy czeka przeprowadzka do Chin. Nieoficjalnie: Kumoch nowym ambasadorem

Jakub Kumoch pełnił funkcję szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP od lipca 2021 r. do stycznia tego roku. Swoje odejście z kancelarii Andrzeja Dudy tłumaczył "chęcią powrotu do służby zagranicznej". Portal Onet.pl podał w czwartek, że Jakub Kumoch ma trafić teraz do placówki w Chinach.

"Nominacja ma być tak pewna, że Kumoch już zaczął uczyć się chińskiego - jest poliglotą, a języki to jego pasja" - przekazała autorka tekstu Magdalena Rigamonti. Jak dodała, pierwotnie Kumoch miał zostać ambasadorem (istotnej dla PiS ze względu na współpracę zbrojeniową i energetyczną) Korei Południowej. Problemem miał być brak zaufania rządu do Kumocha. "Szef MSZ Zbigniew Rau Kumocha zwyczajnie nie lubi, przeszkadza mu jego pewność siebie i wysokie mniemanie o sobie. Dlatego postanowił pokazać swoją władzę, przerzucając człowieka prezydenta z miejsca na miejsce" - czytamy.

Nieoficjalnie: Jakub Kumoch przyszłym ambasadorem w Chinach

Jakub Kumoch jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych i turkologii, przed ośmioma laty uzyskał doktorat w zakresie nauk o polityce. Pracował m.in. jako analityk ds. Bałkanów i Europy Środkowej w Ośrodku Studiów Wschodnich, był też moskiewskim korespondentem Polskiej Agencji Prasowej i dziennikarzem działu zagranicznego "Przekroju" oraz "Dziennika Polska-Europa-Świat". Później związał się z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych i Instytutem Sobieskiego. W latach 2016-2020 był ambasadorem w Szwajcarii, a latach 2020-2021 - ambasadorem RP w Turcji. Od 2018 r. ambasadorem RP w Chinach jest Wojciech Zajączkowski, wcześniej ambasador w Rumunii, Rosji i szef Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej MSZ.