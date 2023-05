Cymański mówił o "zmuszeniu Trybunału do wydania określonego orzeczenia". Teraz zaprzecza. "Jak pan śmie!"

We wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy dotyczący funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Za było 15 posłów (w tym przedstawiciele Suwerennej Polski), przeciw 13. Projekt zakłada zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego z 2/3 liczby sędziów do 9. Zmniejsza on także pełen skład Trybunału z 11 sędziów do 9.

Te zmiany są dla Prawa i Sprawiedliwości kluczowe w kontekście obecnego sporu w TK. Sześciu sędziów nie uznaje Julii Przyłębskiej za prezeskę, twierdząc, że jej kadencja upłynęła w grudniu. Odmawiają jednocześnie współpracy z Przyłębską. A już pod koniec miesiąca pełny skład TK powinien zająć się kluczową dla PiS sprawą zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Według rządu ustawa odblokuje unijne pieniądze pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy.

- Tu jest pytanie proste: czy chcemy ekstraordynaryjnie, nawet bym użył tego słowa, szybko po prostu przełamać impas i zmusić tą ustawą Trybunał do wydania określonego orzeczenia, na które czekamy - stwierdził podczas wtorkowego posiedzenia komisji poseł klubu PiS Tadeusz Cymański.

Słowa Cymańskiego wywołały spore oburzenie po stronie opozycji, według której poseł Zjednoczonej Prawicy niechcący ujawnił prawdziwe intencje władzy. Wiceszefowa komisji Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej porównała to do "Łukaszenkowskiej Białorusi". "Jeśli celem inicjatywy jest zmuszenie organu władzy sądowniczej do wydania OKREŚLONEGO wyroku (co ujawnił Cymański), to nie jest to ustawa. Ustawa ma mieć charakter generalny, a nie incydentalny. Nie wystarczy czegoś nazwać ustawą, by nią było. Siłowe rozwiązanie troglodytów" - napisała na Twitterze.

- Dlaczego pan chce zmuszać Trybunał do czegoś? - pytał w środę w Sejmie Tadeusza Cymańskiego reporter TVN24 Radomir Wit. - To jest nieprawda, to jest kłamstwo. Jak pan śmie, proszę pana. Do orzekania, niech pan dobrze słucha - zareagował parlamentarzysta.

- Jeżeli jest paraliż, jest bojkot, jest blokada i na oczach całego kraju 15 ludzi nie jest w stanie osiągnąć kwalifikowanego progu... (...) Jestem rozczarowany postawą tych ludzi, którzy nie chcą zasiąść i orzekać. Bo mamy wysoki próg i cały problem polega na tym, że nie jest w stanie w tej chwili Trybunał zebrać się w 11-osobowym składzie - mówił Tadeusz Cymański. Jak dodał, nic nie można zrobić "oprócz apelu prezydenta, próśb i oczekiwań".

- Więc zmiana tej ustawy praktycznie stworzy możliwość i praktycznie skłoni, ale nie do konkretnej decyzji, ale w ogóle do orzekania. Chcemy uruchomić Trybunał. (...) Przepis obecny mówi, że pełny skład to 11-sędziów. Ci ludzie mają prawo robić, co chcą, nikt (ich) nie zmusi, a ta sytuacja jest tego dowodem - zaznaczył poseł klubu PiS.