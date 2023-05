Krzyki i awantura na posiedzeniu Sejmu. "Coś panu nie spadło na głowę?" Błaszczak: Proszę spojrzeć w lustro

W środę rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Już na początku doszło do wymiany zdań między posłem Krzysztofem Paszykiem z Koalicji Polskiej a szefem MON Mariuszem Błaszczakiem. Pierwszy na mównicę wyszedł Paszyk.

REKLAMA

- Czy jest na sali minister Błaszczak, bo warto zapytać, czy panu coś nie spadło panie ministrze? Chociaż jest wielce prawdopodobne, że nawet gdyby coś panu spadło, to pan i tak by nie zauważył - mówił. - Każda Polka i Polak oczekuje od pana rzetelnej informacji czy dziś, pracując, poruszając się po Polsce, można czuć się bezpiecznie. Czas wyjść na tę mównicę i powiedzieć, jaka jest prawda - dodał.

Następnie szef MON postanowił odpowiedzieć Paszykowi: Zejdę do tego niskiego poziomu, który pan zaprezentował. Jeżeli pan pyta, co na głowę komu spadło, to niech pan w lustro spojrzy panie pośle - odparł wzburzony Błaszczak.

Z sali rozlegały się oklaski PiS i okrzyki opozycji: "ty tchórzu".

Zobacz wideo Sprzeczka w Sejmie."Czy Panu coś nie spadło!?" Błaszczak odpowiada: Niech Pan w lustro spojrzy!

Jako kolejna na mównicę wyszła Marzena Okła-Drewnowicz, która nawiązała do waloryzacji 500+. - Panie Kaczyński chce pan zwaloryzować ludziom 500+? Mówimy sprawdzam! Doprowadziliście gospodarkę do ruiny, wprowadziliście ludzi w problemy finansowe. Dajcie ludziom to, co zabraliście. Od 1 czerwca, a nie od nowego roku. To jest szantaż polityczny. Mówicie ludziom: Damy wam, jeśli na nas zagłosujecie. Zależy wam na ludziach, czy na ich głosach przy urnach wyborczych? Dajcie im to, co zabraliście. Prosimy o natychmiastowe wprowadzenie procedowanie tego projektu - krzyczała posłanka.

Polityczce postanowiła odpowiedzieć minister Marlena Maląg. - Przestańcie kpić. Kiedy wprowadzaliśmy program 500+ państwo drwiliście z polskich rodzin. Udowadnialiście, że polskie rodziny nie będą wiedziały na co wydać świadczenie. My dokonaliśmy przewrotu kopernikańskiego - przekonywała.

Szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski w swoim wystąpieniu odniósł się do kwestii unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), które wciąż nie trafiły do Polski.Na mównicę wszedł prezentując tablicę z hasłem "750 dni bez pieniędzy na KPO" i wizerunkami Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Mateusza Morawieckiego.

- 750 dni hańby, 750 dni bez środków z Funduszu Odbudowy. Premier Morawiecki i minister Ziobro zachowują się jak chłopcy w krótkich spodenkach, obrażają się, a Polacy pieniędzy nie widzą. 750 dni bez pieniędzy z Unii Europejskiej, a Mateusz Morawiecki ze Zbigniewem Ziobro zajmują się wzajemnym policzkowaniem. Panie premierze, wstyd - mówił poseł.

Czarnek podgrzał atmosferę. ''Wasi mężowie byli skazywani, wyście te pieniądze kradli''

Już i tak gorącą atmosferę w Sejmie podgrzało wystąpienie ministra edukacji Przemysława Czarnka. Szef MEiN przeczytał informację prasową z 2014 r. o skazaniu męża posłanki KO za fałszywe faktury. - Ta pani wychodzi na mównicę i mówi, że oszukujemy Polaków. W waszych czasach fałszowaliście faktury, wasi mężowie byli za to skazywani, wyście te pieniądze kradli - grzmiał

Trzydniowe posiedzenie Sejmu. Czym zajmą się posłowie?

Podczas majowego posiedzenia posłowie zajmą się między innymi rządowym projektem ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zakłada on wypłatę 14. emerytury.

Pełną kwotę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają osoby, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 złotych brutto. W stosunku do osób, które otrzymują świadczenia wyższe, "czternastka" będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Według szacunków pełną kwotę świadczenia otrzyma około 7 milionów osób.

Izba rozpocznie też prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych. Umożliwia on finansowanie związków zawodowych rolników indywidualnych poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, będących osobami fizycznymi, 1,5 procent należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

Sejm zajmie się również poselskim projektem ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Przygotowali go posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczy on wyposażenia uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w laptopy. W projekcie jest też mowa o bonach dla nauczycieli publicznych szkół podstawowych na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Niewypłacalność USA już 1 czerwca. To ostatnie dni na porozumienie

Na czwartek (na godz. 9.00) zaplanowano wystąpienie szefa Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefanczuka. Również w czwartek odbędzie się drugie czytanie projektu zmian w konstytucji. Zakłada on wyłączenie z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwość konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów.

W piątek odbędą się głosowania, między innymi nad poprawkami Senatu wniesionymi do rządowej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, czy ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.