Incydent w Sejmie. Posłanki pokazały zdjęcie i nagranie. "To było celowe upokorzenie"

We wtorek zebrała się sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny. Na posiedzeniu zajęto się rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Jak poinformowała na Twitterze posłanka Koalicji Obywatelskiej Jagna Marczułajtis, Straż Marszałkowska nie chciała wpuścić grupy osób z niepełnosprawnościami na posiedzenie komisji.

Polityczka opublikowała na swoim profilu nagranie, na którym widać, w jaki sposób zostały zablokowane drzwi wejściowe do budynku Sejmu.

"Strażnicy na zlecenie PiS blokują wejście do sali, w której odbywa się posiedzenie komisji polityki społecznej. Osoby z niepełnosprawnościami nie mogą wejść na dyskusje w sprawie świadczenia wspierającego!" - dodała Aleksandra Gajewska z KO.

PiS: Chcemy skupić się wyłącznie na pracy merytorycznej

Jak informuje TVN24, przewodnicząca komisji Urszula Rusecka z PiS na początku posiedzenia mówiła, że "strona społeczna" łączy się zdalnie. Pytana, dlaczego osoby z niepełnosprawnościami nie uczestniczą stacjonarnie w posiedzeniu komisji, odpowiedziała: ''Przepraszam, że dziś (te osoby - red.) nie mogą się znaleźć na tej sali, łączą się z nami zdalnie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy, żeby na tej komisji, żebyśmy się skupili tylko i wyłącznie na pracy merytorycznej''.

Nowe świadczenie wspierające osoby z niepełnosprawnością. Ile wyniesie?

Po zakończeniu posiedzenia Rusecka w rozmowie z TVN potwierdziła swoje słowa, tłumacząc, że chce ''przeprocedować ustawę w spokoju''. Na uwagę reporterki, że na posiedzenie nie wpuszczono osób, które miały przepustki i już wcześniej brały udział w merytorycznej i wyważonej dyskusji, stwierdziła:

- Pani redaktor, doskonale pani wie, że jesteśmy w okresie przedwyborczym, (...). Część osób z niepełnosprawnościami protestuje - jak to mówi - "niepolitycznie" - zwróciła się do reporterki.

"Nic o nas bez nas", "celowe upokorzenie"

Jedna z osób, które nie zostały wpuszczone na posiedzenie komisji, tłumaczyła, że przyjechali po to, żeby uczestniczyć w rozmowach o projekcie, który dotyczy każdego z nich. I osób z niepełnosprawnością, i ich bliskich. - Pewnie wyjdzie na to, że zostanie wprowadzony jakiś bubel i nawet nie będziemy mieli prawa głosu. Nie zgadzamy się na to, nic o nas bez nas - dodała.

Marlena Maląg: Będzie nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością

Z kolei Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy podkreśliła, że inne propozycje były obiecane, a inaczej ustawa wygląda dziś. - Strona społeczna nie mogła się do nich odnieść. To było celowe upokorzenie – oceniła.