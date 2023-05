Ziobry i Morawieckiego przepychanki o krowy. ''Proponuję premierowi debatę''

Od poniedziałkowego poranka trwa wymiana zdań między Zbigniewem Ziobrą a premierem Mateuszem Morawieckim. Wszystko zaczęło się od opublikowanego w tygodniku ''Do Rzeczy'' wywiadu, w którym minister sprawiedliwości przekonywał m.in., że w efekcie zgody premiera na unijny mechanizm warunkowości i KPO, Polska będzie stopniowo traciła suwerenność.

Szef rządu w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej w porcie w Gdyni został zapytany o powyższe stwierdzenie. - Część swojego dzieciństwa spędziłem na wsi i tam rolnicy nauczyli mnie takiego starego polskiego przysłowia: krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Za każdym razem, jak słucham czy czytam słowa ministra sprawiedliwości tego typu, to przypomina mi się trafność tego przysłowia - odpowiedział premier.

Morawiecki zasugerował, że Zbigniew Ziobro powinien przestać "marudzić i kwękać". - Minister sprawiedliwości ma dużo do zrobienia - powiedział szef rządu. Jak dodał, ''słuchając słów pana ministra sprawiedliwości, ma się wrażenie, że Polska traci suwerenność pięć razy do roku''.

Ziobro: Zajmijmy się nie tyle krowami, tylko portfelami Polaków

Kilka godzin później Ziobro postanowił odpowiedzieć Morawieckiemu. W czasie konferencji prasowej w Bogatyni stwierdził, że unijny pakiet Fit for 55 (pakiet regulacji klimatycznych UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zmierzający do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie - przyp. red) to koszt niemal 2 bilionów zł, który spada na Polaków, oraz że "to koszt utrzymania niemal dwóch budżetów polskiego państwa przez dwa lata" i bardzo poważna sprawa.

Szef SP powiedział również, że jego partia jest gotowa wesprzeć premiera w merytorycznej pracy na rzecz odejścia od Fit for 55, jeśli Morawiecki tę merytoryczną drogę pokaże.

- Proponuję panu premierowi merytoryczną, bardzo poważną debatę, jak odejść od tych narzuconych przez Unię Europejską zobowiązań z 2020 r. Będziemy go w tym popierać. Zajmijmy się nie tyle krowami, tylko portfelami Polaków - stwierdził Zbigniew Ziobro w trakcie konferencji prasowej.

