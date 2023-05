Duda odznaczył abpa Jędraszewskiego Krzyżem Komandorskim. Terlikowski nie wytrzymał: Duszpasterz PiS

Jak informuje na swojej stronie Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda wręczył order w dniu 20 maja br. w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, podczas uroczystości zorganizowanej w związku ze złotym jubileuszem kapłaństwa Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

REKLAMA

Jak uściśliła kancelaria, odznaczenie przyznano za "wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej" oraz za "propagowanie postaw patriotycznych".

Z okazji jubileuszu w katedrze na Wawelu odprawiono mszę świętą, której przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. We mszy wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Ryszard Terlecki i była premier Beata Szydło.

Zobacz wideo O. Gużyński o swoim wyjeździe z Polski: „Nie miałem ochoty na kopanie się z końmi"

Przypomnijmy, że arcybiskup Jędraszewski wielokrotnie obrażał kobiety, osoby LGBT+. Kpił także z osób transseksualnych. W marcu tego roku abp Marek Jędraszewski został przesłuchany przez sąd. Metropolita krakowski złożył wyjaśnienia w sprawie tuszowania przypadków pedofilii w Kościele przez biskupa Tadeusza Rakoczego. Wcześniej sąd zwrócił się do krakowskiej kurii o wydanie dokumentacji z procesu kościelnego, jednak Jędraszewski nie przystał na tę prośbę.

Na te wszystkie kwestie zwraca uwagę publicysta Tomasz Terlikowski, który odniósł się do wyróżnienia Jędraszewskiego w swoich mediach społecznościowych.

Terlikowski: Metropolita prezentuje partyjny przekaz dnia i spełnia posługę duszpasterza Prawa i Sprawiedliwości

''Zasługi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego dla Zjednoczonej Prawicy są niewątpliwie. Metropolita krakowski od dawna prezentuje w swoich kazaniach, listach pasterskich i wywiadach udzielanych mediom publicznym partyjny przekaz dnia i spełnia posługę duszpasterza Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem jednak, czy to wystarczy, by przyznać mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - i to za za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i za propagowanie postaw patriotycznych'' - pisze publicysta.

W ocenie Terlikowskiego to właśnie arcybiskup Jędraszewski odpowiada w znacznym stopniu za wrażenie, że Kościół skleił się z PiS-em. Jak zaznacza, to jego wypowiedzi ''odrzucają część młodych ludzi od Kościoła'', a jego styl zarządzania duchownymi ''sprawia, że nawet część naprawdę bardzo konserwatywnie myślących duchownych w Krakowie jasno wskazuje, że tak złego arcybiskupa jeszcze nie mieli''.

Sondaż. PiS zyska bez koalicji z SP? Politolog: Wyższy wynik mandatowy

''Decyzja o przyznaniu mu Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski pomija także całkowicie fakt złej roli jaką arcybiskup Jędraszewski odegrał w sprawie arcybiskupa Juliusza Paetza zmuszając księży do podpisywania listów w jego obronie. Obecny metropolita krakowski nigdy nie próbował nawet wyjaśniać, dlaczego tak się zachowywał. Arcybiskup - i to też nie jest tajemnica - jest także jednym z głównych hamulcowych poważnego zajęcia się przez Kościół w Polsce sprawami skrzywdzonych seksualnie w Kościele. On zamyka archiwa, odmawia badań i nie chce, by w jego diecezji odczytano list do skrzywdzonych z prośbą o ich zgłaszanie się do odpowiednich, dodajmy kościelnych instytucji'' - pisze dalej Terlikowski.

Jak podkreśla Terlikowski, odznaczenie arcybiskupa Jędraszewskiego w takiej sytuacji to "jasny sygnał", z którego wynika, że "nie bierze pod uwagę nieodpowiedzialnej i szkodliwej dla Kościoła, o osobach skrzywdzonych nawet nie wspominając, [narracji - przyp red.] arcybiskupa Jędraszewskiego. Interes polityczny okazuje się ważniejszy, niż dobro skrzywdzonych i troska o instytucję Kościoła" - dodaje publicysta.

Abp Marek Jędraszewski mówił o zapaści demograficznej. Znalazł winnych