Nie tylko most w Tylmanowej. Politycy PiS wręczali używane już auta i otwierali niegotową zaporę

Premier Mateusz Morawiecki 18 maja wieczorem gościł w Tylmanowej, gdzie wziął udział w uroczystości otwarcia mostu. Obiekt oddano jednak do użytku już w grudniu ubiegłego roku, co na swoim Facebooku udokumentował wójt gminy Ochotnica Górna Tadeusz Królczyk. Ponadto z okazji wizyty szefa rządu w czwartek most był od rana zamknięty.

Nie był to pierwszy raz, gdy szef rządu i oficjele władzy "odbierali uroczyście" jakąś niekoniecznie nową inwestycję.

Seria wpadek polityków. Otwarte mosty, przekazane radiowozy i zapora

Portal TVN24 przypomina, że we wrześniu 2022 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pochwalił się w mediach społecznościowych uczestnictwem w uroczystości "przekazania nowego samochodu" jednostce ochotniczej straży pożarnej w Goszczanowie (woj. łódzkie) - a okazało się, że strażacy "przywitali" ten pojazd już w listopadzie 2020 roku.

Podobna sytuacja spotkała także szefa rządu, który we wrześniu 2022 roku wziął udział w uroczystości otwarcia mostu na rzece Kamienica w Szczawie (woj. małopolskie). Okazało się, że most ten oddano do użytku pod koniec grudnia 2021 roku.

TVN24.pl opisał także sytuację z udziałem ministerki rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg z maja 2022 roku. Polityczka pochwaliła się udziałem w "uroczystym poświęceniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego" w OSP Sobótka w Wielkopolsce. Pojazd służył strażakom już od 2019 roku.

Tomczyk kpi z otwarcia mostu i "otwiera" korytarz. "Wzorem premiera"

Portal przypomina również rok 2018 roku, gdy policjanci z komendy w Sejnach uroczyście otrzymali od ówczesnego wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego kluczyki do radiowozu. Samochód ulice patrolował już od dwóch miesięcy.

Rok później Zieliński znów dał o sobie znać. Podczas Święta Straży Pożarnej w Zambrowie wręczył dokumenty i kluczyki do wozu strażackiego, który od ponad miesiąca był już na wyposażeniu tamtejszej służby.

Jak z kolei opisywaliśmy w Gazeta.pl, Beata Szydło w 2017 roku otwierała zaporę w Świnnej Porębie (woj. małopolskie). Ówczesna premierka pojawiła się na otwarciu budowanej od 30 lat zapory. Jednak według lokalnych samorządowców inwestycja wcale nie była ukończona, a Szydło przypisywała sobie zbyt duże zasługi w jej sprawie.

Szydło na otwarciu nieukończonej inwestycji