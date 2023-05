Czarnek reaguje na słowa Tuska i chce przeprosin. "Skandal i zdrada, niemająca nic wspólnego z nauką"

Donald Tusk 18 maja wziął udział w otwartym spotkaniu w Słupsku (woj. pomorskie), gdzie poruszył temat edukacji, badań naukowych i wolności mediów. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek natychmiast odpowiedział liderowi PO.



Przemysław Czarnek reaguje na słowa Donalda Tuska

19 maja Przemysław Czarnek zamieścił na Twitterze wpis nawiązujący do wystąpienia Donalda Tuska, w którym ten przywołał m.in. kwestię rezygnacji ministra z finansowania Polskiej Akademii Nauk. "Oskarżanie Narodu Pol. o brak nawet neutralności w II WŚ, tj. bezpośrednie sprawstwo, wbrew oczywistej prawdzie, to skandal i zdrada, niemająca nic wspólnego z nauką. Donald Tusk, przeproś Naród, który stracił miliony przodków w walce przeciwko Niemcom, a nie 'fur Deutschland'" (pisownia oryginalna - red.) - napisał minister Czarnek.

Na potwierdzenie swoich słów Czarnek zamieścił pod wpisem wypowiedź prof. Barbary Engelking, naukowczyni z Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W kwietniu tego roku w programie "Kropka nad i" Moniki Olejnik prof. Barbara Engelking miała powiedzieć dość kontrowersyjne słowa.

- Żydzi się nieprawdopodobnie rozczarowali co do Polaków w czasie wojny. Żydzi wiedzieli, czego się spodziewać od Niemców, a relacja z Polakami była dużo bardziej złożona. Ponieważ Polacy mieli potencjał, żeby stać się sojusznikami Żydów, i Żydzi mieli nadzieję, że będą neutralni, że nie będą do tego stopnia wykorzystywać sytuacji i nie będzie tak powszechnego szmalcownictwa. To rozczarowanie, wydaje mi się, że odgrywa pewną rolę. Polacy po prostu zawiedli - miała stwierdzić prof. Barbara Engelking.

Donald Tusk o "wolności świata nauki i świata kultury"

W trakcie spotkania w Słupsku Donald Tusk został zapytany m.in. o wolność badań naukowych. Szef PO stwierdził wówczas, że problemem jest rosnąca "kwestia cenzorska". - Minister Czarnek powiedział wprost, i to zrobił, że on nie będzie finansował Polskiej Akademii Nauk, czyli tych, którzy mają inne poglądy niż on - mówił Tusk.

- Chyba nie mamy wątpliwości, że jeśli PiS i Kaczyński dali edukację naszych dzieci, naukę, swobody naszych uczelni w ręce takich gości jak Czarnek i Bielan, to niżej tak naprawdę upaść nie można - dodał polityk. Zauważył także, że najważniejsze jest to, żeby "władza nie kneblowała znowu mediów". - Nie starała się kneblować opozycji i jej podsłuchiwać, nie starała się gwałcić podstawowych wolności świata nauki i świata kultury - mówił podczas spotkania Tusk.