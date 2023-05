Semeniuk-Patkowska i Szwed starli się na wizji. Prowadzący przerwał program

"Fit for 55" to pakiet propozycji zmian w prawie europejskim, którego celem jest dostosowanie polityki Unii Europejskiej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku oraz uczynienia UE neutralną dla klimatu do roku 2050. O pakiecie w programie "Punkt widzenia" w Polsat News dyskutowali w środę wiceszefowa MRiT Olga Semeniuk-Patkowska i Dariusz Szwed z Zielonego Instytutu.

Burzliwa dyskusja w Polsat News. "Rezygnujemy z polityków"

W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat 60 miliardów złotych z systemu ETS, czyli Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Zdaniem Dariusza Szweda środki zostały wydane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Co innego twierdziła Olga Semeniuk-Patkowska. Między gośćmi odcinka wywiązała się awantura. - Proszę mi nie przerywać, bo to jest niekulturalne, kiedy przerywa pan kobiecie - zwróciła się wiceministerka rozwoju i technologii do swojego oponenta. - To proszę mi nie imputować - odpowiedział tamten.

Atmosfera w studiu gęstniała, a goście zaczęli mówić jednocześnie i wzajemnie się zagłuszać. Spór przerwał w końcu prowadzący Grzegorz Jankowski. - Drodzy goście, tu się już zrobiła jatka. Pani Semeniuk i pan Szwed, robicie jatkę powoli. Drodzy państwo rozmawiacie o bzdurach, nasi widzowie tego absolutnie nie rozumieją w tej chwili. Kłócicie się w dziecinny sposób o dziecinne rzeczy - ocenił.

- To jest niepojęte - wtrącił w pewnym momencie Szwed. - Nie mogę odpowiedzieć na zarzuty pani minister, która zarzuca mi niekompetencję, pan mi przerywa - stwierdził. Goście nie doszli do porozumienia, więc gospodarz programu zakończył tę część odcinka. Wcześniej jednak zwrócił się do wydawczyni: - Bianka, rezygnujemy z polityków, bo tego rodzaju rozmowy przeradzają się w jatkę, w rzeźnię.