Kaczyński: "Waloryzacja 500 plus rekompensuje skutki inflacji". Ale propozycja Tuska "niepoważna"

Zobacz wideo 800+ i wyższa kwota wolna od podatku. Koalicja Obywatelska złożyła projekty ustaw do Sejmu

Jarosław Kaczyński udzielił w Polskim Radiu pierwszego wywiadu po weekendowej konwencji PiS. Podczas rozmowy poruszono między innymi temat obietnic Prawa i Sprawiedliwości ws. waloryzacji programu 500 plus. Prezes partii stwierdził, że podwyższenie świadczenia 500 plus z 500 do 800 złotych ma na celu zniwelowanie wpływu inflacji.

Kaczyński podkreślił, że siła nabywcza zwiększonego świadczenia będzie wyższa, niż w momencie jego wprowadzenia. - W momencie, w którym 500 plus było wprowadzane, wartość złotówki była istotnie większa niż w tej chwili, ale ta podwyżka spowoduje, że realna siła nabywcza "plus" będzie większa niż w momencie wprowadzenia. Większa, nawet wliczając inflację. To znaczy jest wyższa podwyżka, niż inflacja - mówił.

KO złożyła projekt dot. waloryzacji 500 plus. "To elementarna przyzwoitość"

Kaczyński: Wprowadzenie 800 plus od początku czerwca jest niepoważne

Kaczyński odwołał się także do prac Koalicji Obywatelskiej ws. przyspieszenia wprowadzenia programu 800 plus. Borys Budka w środę złożył w Sejmie projekt ustawy o zwiększeniu 500 plus do kwoty 800 złotych już od 1 czerwca. Jak stwierdził, zwiększenie świadczenia z programu Rodzina 500 Plus od początku czerwca jest "niepoważne i niemożliwe do przeprowadzenia".

Jak wyjaśnił, tego typu działanie wymagałoby na przykład nowelizacji budżetu, zapewnienia nowych środków i dokonania wielu innych zmian, co, jak mówił, jest przedsięwzięciem niewykonalnym.

- To jest chwyt, i to, jak sądzę nie do końca przemyślany, podejmowany w sytuacji nagłej, kiedy dominuje nerwowość - dodał. Kaczyński ocenił także, że Donald Tusk nie jest wiarygodny, ponieważ jednego dnia mówi źle o beneficjentach 500+, a drugiego proponuje podniesienie świadczenia.

Kaczyński: Lepiej troszkę przecierpieć ten wyższy poziom inflacji

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał w Polskim Radiu 24, że rząd prowadzi racjonalną walkę z inflacją, która gwarantuje wzrost gospodarczy. W ten sposób odniósł się do pytania, czy opozycja może wykorzystać w kampanii wyborczej argument rosnących cen.

Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że dzięki przemyślanym działaniom rządu udało się uniknąć zapaści w polskiej gospodarce. - Prowadzimy racjonalną walkę z inflacją taką, która ma zapobiec wzrostowi bezrobocia, spadkowi wobec tego popytu, dalszemu wzrostowi bezrobocia, bo jak spada popyt, to też rośnie bezrobocie i uruchomienia takiego procesu, że gospodarka, zamiast się rozwijać, to zaczyna się zwijać. Bo później się z tego wychodzi niekiedy przez lata. I lepiej troszkę przecierpień ten wyższy poziom inflacji - dodał Kaczyński.