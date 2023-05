Morawiecki nazwał Tuska "oszustem". O waloryzacji 500 plus: Chłopie, pójdź po rozum do głowy

Zobacz wideo 800+ i wyższa kwota wolna od podatku. Koalicja Obywatelska złożyła projekty ustaw do Sejmu

Podczas środowej konferencji prasowej dziennikarze zapytali premiera Mateusza Morawieckiego o przyspieszenie prac nad waloryzacją projektu 500 plus. - Trudno mówić o projekcie partii oszusta z Platformy, który najpierw kpił sobie gdzie są te pieniądze zakopane, mówiąc o 500 plus, a potem kwotę wolną od podatku podniósł o 2 złote - powiedział premier, dodając, że lider PO "kreuje się na dobrego wujka".

REKLAMA

- Dzisiaj pan Donald przyszedł do narodu polskiego i mówi: "ja teraz wszystko wszystkim dam". Gdzie twoja wiarygodność, chłopie? Pójdź po rozum do głowy, zastanów się: kto ci w Polsce uwierzy i w twoje intencje? - rzucił Morawiecki. Szef polskiego rządu stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość "wie, jak realizować złożone obietnice i jednocześnie zachować stabilność finansów publicznych". Rządy Platformy Obywatelskiej Morawiecki ocenił jako "rządy oszustw na rządy demokracji".

KO złożyła projekt dot. waloryzacji 500 plus. "To elementarna przyzwoitość"

Pomysł Tuska na waloryzację 500 plus. Błyskawicznie przygotowany projekt trafi do Sejmu

Przypomnijmy, że we wtorek Donald Tusk publicznie zapowiedział pewne kroki ws. waloryzacji 500 plus, którą obiecała partia Kaczyńskiego. - Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 plus - zapewniał prezes PiS podczas weekendowej konwencji. Na te przedwyborcze obietnice zareagował przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Zaproponowałem wczoraj przyspieszenie prac nad waloryzacją świadczenia 500 plus - powiedział Donald Tusk. - Nie spodziewałem się, że moje "sprawdzam" nabierze takiego mocnego wymiaru i znaczenia już kilkanaście godzin później. (...) Waloryzacja tego świadczenia powinna zostać wprowadzona już teraz, jeśli nie jest zwykłą kampanijną zagrywką Kaczyńskiego. Nie minęły 24 godziny, kiedy PiS oświadczył, że nie są zainteresowani waloryzacją w tym roku - mówił Tusk.

- W związku z tym my szybciej zaproponujemy to rozwiązanie. Zobowiązałem szefa klubu [Borysa Budkę - red.] do przygotowania odpowiednich projektów. Borys, jutro projekt ustawy w tej kwestii zostanie złożony do pani marszałek [Elżbiety Witek - red.] - oświadczył Donald Tusk. - Żeby zamknąć licytację w tej kwestii, to jest to "sprawdzam" wobec Kaczyńskiego. Proponuję, żebyśmy jak najszybciej przyjęli w głosowaniu decyzję o waloryzacji 500 plus. Żebyśmy zrobili to przed wyborami - powiedział lider PO.