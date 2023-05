Koalicja Obywatelska złożyła projekt ws. waloryzacji 500 plus. Co zrobi marszałek?

- Tak jak wczoraj zapowiedział Donald Tusk, klub Koalicji Obywatelskiej złożył dzisiaj [w środę - red.] do laski marszałkowskiej dwa projekty ustaw, rekompensujące Polakom drożyznę i inflację, które zafundowali Morawiecki, Glapiński i ich nieudolne rządy. Oczekujemy, że ten projekt będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu - powiedział Borys Budka. - Chcemy wyjąć z propagandowej gry Kaczyńskiego i festiwalu obietnic wyborczych coś, co jest elementarną przyzwoitością, czyli waloryzacja świadczenia 500 plus. Już dzisiaj to świadczenie jest warte mniej więcej o około 230 zł mniej, niż kiedy było uchwalone. Na koniec tego roku to będzie 300 złotych mniej - stwierdził i dodał, że jeśli szef PiS Jarosław Kaczyński "traktuje poważnie swoją obietnicę, nie jest to tylko gra wyborcza, powinien poprzeć takie rozwiązania". Poseł podkreślił, że Koalicja Obywatelska proponuje, aby świadczenie 500 plus zwaloryzować już od 1 czerwca tego roku.

Borys Budka przekazał, że KO złożony został jeszcze drugi projekt. - Trzeba doceniać ciężką pracę, dlatego proponujemy bardzo proste rozwiązanie, uczciwe i równe dla wszystkich - kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tys. złotych rocznie - zaznaczył. -Oznacza to, że każda osoba, która zarabia dzisiaj około sześciu tysięcy złotych, nie będzie płaciła podatku dochodowego (...), że te pieniądze zostaną w kieszeni podatnika, przedsiębiorcy, tego, który ciężko pracuje - wyjaśnił.

Poseł był dopytywany przez dziennikarzy o to, co się stanie, jeśli nad tymi projektami Sejm nie będzie obradował. - To będzie przyjmowane w Senacie jako projekt ustawy. Natomiast, jeśli pani marszałek, a tak naprawdę Kaczyński, nie pozwoli na procedowanie tych ustaw, będzie tym potwierdzał tezę, że waloryzacja świadczenia 500 plus jest tylko grą wyborczą, że Kaczyński nie chce podnieść tego świadczenia, bo gdyby chciał to zrobić, na dziś jest większość w Sejmie, by natychmiast to uchwalić - powiedział Borys Budka.

Polityk odniósł się również do słów Szymona Hołowni, który stwierdził, że "dzisiaj przestrzeni do waloryzacji nie ma". Jego zdaniem lider Polski 2050 chce "na siłę chce się odróżnić". - Liczę na refleksję naszych partnerów na opozycji. Nie można ścigać się z Kaczyńskim na obietnice, ale nie można dopuścić do tego, żeby Kaczyński mógł w sposób zupełnie bezkarny obietnicami rzucać, a ktoś nie powie "sprawdzam". Donald Tusk i Koalicja Obywatelska mówią Kaczyńskiemu "sprawdzam" - powiedział. - Uważam, że opozycja powinna w sprawach fundamentalnych mówić jednym głosem, fundamentalną sprawą jest zwycięstwo w wyborach - dodał Borys Budka.

