Mateusz Morawiecki odniósł się do słów Zbigniewa Ziobry, który komentował poprzednią wypowiedź premiera. Minister sprawiedliwości oskarżył szefa rządu, że to właśnie on "nie dawał zgody na dalszą reformę sądownictwa". - Pan minister musi się teraz jakoś tak trochę tłumaczyć z tego, że te postępowania są takie przydługie cały czas - odparł wówczas Morawiecki.

