Ambasador Rosji wylewa żale w propagandowym wywiadzie. Straszy też Polskę. "Rusofobiczne szaleństwo"

W rosyjskiej gazecie "Izwiestija" ukazał się we wtorek wywiad z ambasadorem Rosji w Polsce Siergiejem Andriejewem. Dyplomata wygłosił w nich wiele propagandowych tez i oskarżeń pod adresem naszego kraju. Powiedział, że stosunki z Moskwą "zostały praktycznie zredukowane do zera przez wieloletnie, celowe działania Warszawy". - Celem w stosunku do Rosji, który stale deklaruje polskie kierownictwo, jest pokonanie naszego kraju na polu bitwy przez reżim kijowski przy wsparciu kolektywnego Zachodu, w tym Polski - stwierdził dyplomata, co oczywiście nie jest prawdą. Nie ma żadnego reżimu kijowskiego, a Zachód nie walczył z Rosją - to Rosja zaatakowała pokojowo nastawiony kraj, jakim jest Ukraina.

REKLAMA

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Ambasador Rosji: "Polskie elity polityczne" zatraciły się w swoim "rusofobicznym szaleństwie".

Siergiej Andriejew został też zapytany o przejęcie przez polskie władze budynku szkoły przy ambasadzie rosyjskiej w Warszawie, a także środków z konta placówki dyplomatycznej. - Ich roszczenia rozciągają się na inne obiekty, które jeszcze mamy w Polsce, ale jest granica, po której nastąpią lustrzane środki w stosunku do polskiej własności dyplomatycznej w Moskwie - odparł. - Jeśli Warszawa zdecydowała się już na ewidentne naruszenie Konwencji Wiedeńskiej, czego "nie zauważa" (...), to można się po niej spodziewać wszystkiego. Oprócz naszych pieniędzy w Polsce zamrożono lub skonfiskowano aktywa (konta bankowe i majątek) dziesiątek rosyjskich firm i przedsiębiorców. Teraz szukają luk w ustawodawstwie krajowym i unijnym, które pozwoliłyby im wywłaszczyć cudzą własność, czyli po prostu ukraść - stwierdził.

Dopytywany o to, czy Rosja zerwie stosunki dyplomatyczne z Polską, odpowiedział, że "ta możliwość zawsze istnieje". - To, czy stanie się rzeczywistością, zależy od decyzji naszego kierownictwa i polskich władz - dodał. Andriejew powiedział również, że "polskie elity polityczne" zatraciły się w swoim "rusofobicznym szaleństwie". - Władza i opozycja prześcigają się w tym, kto z nich wymyśli więcej sposobów na psucie Rosji. Nie wstydzą się tego, że podejmowane przez nich działania często boleśniej niż w nasze uderzają w interesy polskiego biznesu i polskich obywateli, uparcie działają na zasadzie "na złość babci odmrożę sobie uszy" - zaznaczył ambasador. Podkreślmy, że Polacy nie są rusofobami - potępiają Kreml za atak na Ukrainę, a to nie jest to samo.



Duda: Zapoznałem się z raportem MON ws. rakiety pod Bydgoszczą

Propagandowy wywiad z Andriejewem. MSZ nie zamierza oficjalnie reagować

Rosyjski dyplomata został też zapytany o Dzień Zwycięstwa. Przypomnijmy, 9 maja Andriejew próbował dostać się na Cmentarz-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Uprzedzili go jednak aktywiści, którzy ustawili na płytach chodnikowych mnóstwo niewielkich ukraińskich flag. W ten sposób uniemożliwili ambasadorowi dostęp do pomnika. "Izwiestija" dopytywała też o to, czy Rosjanie mogą bezpiecznie przebywać w Polsce. - Generalnie sytuacja jest dość spokojna, ale nasi rodacy mówią, że stopień wrogości wobec nich w polskim społeczeństwie rośnie, zwłaszcza jeśli wyrażają poparcie dla rosyjskiego kierownictwa i jego polityki - powiedział. - Dotyczy to również obywateli polskich, którzy zachowują przyjazny stosunek do Rosji. Na cmentarzu żołnierzy radzieckich-wyzwolicieli w Warszawie 9 maja tzw. protestujący nie pozwolili nam uczcić pamięci poległych, nie tylko nam, ale i przybyłym tam tego dnia Polakom - zaznaczył. - Szpiegomania nabiera rozpędu, służby specjalne fabrykują oskarżenia o szpiegostwo wobec osób budzących sprzeciw, napływa coraz więcej doniesień o osobach skazanych na kary w zawieszeniu lub wyroki realne tylko za wyrażanie poparcia dla Rosji - powiedział. To również nieprawda - chodzi o osoby, które publicznie popierają i pochwalają rosyjską agresję na Ukrainę. Tymczasem kilka dni temu rosyjski nauczyciel Nikita Tuszkanow został skazany na pięć i pół roku łagru. Wszystko dlatego, że mężczyzna eksplozję na moście na anektowany Krymie nazwał "prezencikiem na urodziny Putlera".

Do propagandowej rozmowy z Siergiejem Andriejewem odniosło się polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Łukasz Jasina, rzecznik prasowy resortu przekazał Wirtualnej Polsce, że MSZ nie planuje żadnej reakcji na te słowa. "Wypowiedź Ambasadora Siergieja Andriejewa nie zawiera nowych elementów i nie zasługuje na oficjalną reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP" - podkreślił, a to oznacza, że ambasada Rosji nie otrzyma ani noty, a dyplomata nie zostanie wezwany do MSZ na dywanik.

Lewica: Meldunek ws. rakiety pod Bydgoszczą wpłynął do MON już 17 grudnia

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: