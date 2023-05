Hołownia odpowiada jednoznacznie o 800 plus. "Dzisiaj przestrzeni do waloryzacji nie ma"

Zobacz wideo 800 plus, alert RCB, parodiowanie Szydło i bucząca publiczność. Skrót spotkania Tuska i Trzaskowskiego

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że już w środę złoży w Sejmie projekt ustawy ws. waloryzacji programu 500 plus, by nowa kwota - zadeklarowane przez Jarosława Kaczyńskiego 800 zł - obowiązywało już od czerwca. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że nie ma możliwości na taką zmianę. - W naszym przekonaniu dzisiaj przestrzeni do waloryzacji nie ma - to z kolei słowa Szymona Hołowni, który podkreślił, że jego ugrupowanie nie zagłosuje nad zmianami.

REKLAMA

Hołownia: Te obietnice nie są do końca poważnym traktowaniem wyborców

- My i PSL jesteśmy przeciwko propozycjom zgłoszonym w takiej formie, w jakiej zostały zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość i przez Platformę Obywatelską. Szafowanie takimi obietnicami na pięć miesięcy przed wyborami nie jest do końca poważnym traktowaniem wyborców - ocenił lider Polski 2050 we wtorkowym wystąpieniu w swoich mediach społecznościowych. Według Hołowni kluczową kwestią jest to, "komu należałoby zabrać pieniądze, by następnie rozdać je w formie 800 plus". Dodał, że podwyższenie kwoty 500 plus będzie impulsem inflacyjnym.

Nie ma dzisiaj w Polsce miejsca na rozdawanie wszystkiego wszystkim. Dzisiaj mądre polskie państwo powinno pomagać tym, którzy rzeczywiście potrzebują, bo pomaga z naszych wspólnych pieniędzy, i ta pomoc powinna być mądra, celowana, nieskierowana do wszystkich po równo, tylko skierowana do tych, którzy będą w stanie z tych pieniędzy zrobić użytek, który posłuży nie tylko im, ale i nam wszystkim

- podkreślił lider Polski 2050. Hołownia w kontekście zapowiedzi PO o złożeniu w Sejmie projektu ustawy ws. waloryzacji świadczenia 500 plus, stwierdził, że w takim wypadku "razem z PSL-em szukalibyśmy rozwiązań, które mogłyby doprowadzić do tego, żeby to prawo było sprawiedliwe". - PSL ma propozycje wprowadzenia kryterium, że ta waloryzacja dotyczyłaby tylko osób pracujących. My chcielibyśmy połączyć to również z kryterium dochodowym - poinformował Hołownia.

Tusk zaapelował do Kaczyńskiego: Przyjmijmy waloryzację 500 plus wspólnie

Prezes Prawa i Sprawiedliwości na niedzielnej konwencji partii w Warszawie obiecał, że od nowego roku świadczenie na dziecko wynoszące dotąd 500 złotych zostanie podwyższone do 800 złotych. Poinformował też, że seniorzy od 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia będą mieli bezpłatne leki. - Od nowego roku 500 plus to będzie ciągle nazwa - jak sądzę - pamiętana, ale suma będzie już inna - 800 plus - mówił Jarosław Kaczyński.

Deklarację podchwycił przewodniczący Platformy Obywatelskiej, który w czasie spotkania z wyborcami w Krakowie, zaapelował do swojego rywala. - Najwięcej emocji, co zrozumiałe, wzbudziła zapowiedź prezesa dotycząca zamiany 500 plus na 800 plus. Nie trzeba być geniuszem matematycznym, żeby to obliczyć. Od momentu, gdy 500 plus stało się rzeczywistością polskiej rodziny z dziećmi, inflacja spowodowała, że dziś, jeśli chcemy uczciwie zrewaloryzować te 500 plus - aby znaczyło tyle, ile w dniu, gdy zostało po raz pierwszy wypłacone - to właśnie mniej więcej tyle powinniśmy zaproponować waloryzacji. To nie jest żaden podarek ze strony władzy - powiedział Donald Tusk. - Żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję - i to jest "sprawdzam" wobec Kaczyńskiego - żebyśmy przyjęli w głosowaniu, jak najszybciej, decyzję o waloryzacji 500 plus. Po drugie, żebyśmy zrobili to przed wyborami. Prezesie, jeśli chcesz pomóc polskim rodzinom, a nie uprawiać wyborczą grę, możemy zrobić to wspólnie w Sejmie. Tak, aby waloryzacja świadczenia dla dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, a nie na sylwestra 2024 - podkreślił były premier.

Pytamy eksperta o 800 plus. Gospodarka wytrzyma? "Sky is the limit"

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: