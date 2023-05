Jest sondaż ws. 800+. Propozycja PiS-u bez efektu "wow". Pomysł ma wielu przeciwników

46 proc. uczestników sondażu UCE RESEARCH dla Onet.pl nie popiera propozycji podwyższenia do 800 zł kwoty wypłacanej w ramach programu 500 plus. Za podwyżką opowiada się natomiast 36,7 proc. badanych. 10,3 proc. nie ma zdania w tej kwestii, a 7 proc. wybrało odpowiedź "nie obchodzi mnie to". Propozycję dotyczącą waloryzacji przedstawił w niedzielę podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

REKLAMA

Zobacz wideo Neumann: Każdemu należy się rewaloryzacja 500+ do 800+

Biorąc pod uwagę tylko osoby, które pobierają świadczenie 500 plus, ponad połowa z nich (53,7 proc.) jest za waloryzacją. Przeciwnych jest 32,2 proc. badanych. 8,8 proc. nie ma zdania, a 5,3 proc. nie interesuje się tą kwestią. Jeśli chodzi natomiast o tych, którzy nie pobierają co miesiąc tego świadczenia, co czwarty z pytanych jest za podwyższeniem kwoty, a niemal 56 proc. jest przeciwko. 11,3 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć", a 8,2 proc. - "nie obchodzi mnie to".

Sondaż. Co Polacy myślą o 800 plus?

Najwięcej zwolenników podwyższenia kwoty wypłacanej w ramach programu Rodzina 500+ można znaleźć wśród wyborów PiS (chce tego niemal trzech na czterech wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego). Jeśli chodzi natomiast o wyborców Koalicji Obywatelskiej, propozycję popiera zaledwie 15,5 proc. badanych.

Sondaż został przeprowadzony w poniedziałek i wtorek metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej) przez UCE RESEARCH dla portalu Onet.pl na reprezentatywnej próbie 1003 Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

Premier reaguje na słowa Tuska ws. 800 plus: Widać przerażenie w obozie PO

Platforma Obywatelska proponuje, by wprowadzić 800 plus już w najbliższych tygodniach, a nie w kolejnej kadencji Sejmu, jak chce tego PiS. - Te 800 złotych, ta waloryzacja świadczenia 500 plus o 300 zł, ona odpowiada mniej więcej temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny. Żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję - i to jest "sprawdzam" wobec Kaczyńskiego - żebyśmy przyjęli w głosowaniu, jak najszybciej, decyzję o waloryzacji 500 plus. Po drugie, żebyśmy zrobili to przed wyborami - mówił w poniedziałek przewodniczący PO Donald Tusk.

- Nie tańczymy do muzyki, którą zagra pan Donald Tusk, bo inaczej byśmy już dawno zbankrutowali - komentował tego samego dnia w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. - Widać przerażenie w obozie Platformy Obywatelskiej, a z kolei taką żywiołowość po naszej stronie. Cieszę się, że jest ta spontaniczność. Pokazujemy, że po ośmiu latach rządzenia mamy nowe, świeże, dobre pomysły - dodał szef rządu.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: