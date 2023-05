Tomczyk i Szydło kłócą się o obietnicę darmowych leków. "Kłamczucha" kontra "pan nie jest zbyt bystry"

Zobacz wideo Neumann: Marsz czwartego czerwca będzie największą demonstracją w Polsce po roku 1989

- Bezpłatne leki dla seniorów. Ja to już chyba gdzieś słyszałem - mówił na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Cezary Tomczyk. Poseł Koalicji Obywatelskiej przypomina w wideo wypowiedź Beaty Szydło z 2015 roku. Polityczka PiS mówiła wówczas o projekcie ustawy dotyczącym darmowych leków dla seniorów powyżej 75. roku życia. Obietnica padła w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. - To nie kto inny, tylko Beata Szydło w 2015 roku obiecywała darmowe leki dla seniorów. Nic z tego nie wyszło, bo oszukali seniorów, tak jak wiele innych grup społecznych - podkreślił Tomczyk.

REKLAMA

Tomczyk przypomniał również, że w Sejmie znajduje się senacki projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on "rozszerzenia zakresu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o świadczeniobiorców, którzy ukończyli 70. rok życia, jednakże legitymują się wiekiem niższym niż 75. rok życia". W nagraniu Tomczyk zarzucił PiS blokowanie ustawy. - Dziś wracają do starych niespełnionych obietnic, ale może byłoby warto spełnić te już raz dane - stwierdził na koniec. Do nagrania polityk dodał krótki wpis, w którym nazwał Szydło "kłamczuchą".

Premier narzekał na nieskuteczność Ziobry. Minister przygotował przesyłkę

Beata Szydło do Cezarego Tomczyka: Rozumiem, że nie jest pan zbyt bystry

Była premierka odpowiedziała posłowi opozycji wpisem na Twitterze. "Panie Tomczyk, rozumiem, że nie jest pan zbyt bystry, ale proszę nie zakładać, że odbiorcy pana wpisów to idioci. Rząd PiS po objęciu władzy w 2015 wdrożył dokładnie to, co zapowiedziałam: darmowe leki dla seniorów 75+" - napisała Szydło. Dalej podkreśliła, że "program działa od lat i tylko w 2022 roku skorzystało z niego 2,7 miliona osób". "Teraz zaproponowaliśmy darmowe leki dla osób powyżej 65. roku życia (oraz poniżej 18). Ten program także sprawnie wprowadzimy, a wy, jak zawsze, zostaniecie sami ze swoimi kłamstwami" - podsumowała europosłanka.

Bezpłatne leki nie będą za darmo. Budżet państwa dostanie po kieszeni

Nowa obietnica PiS. Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów

Szydło pisze prawdę - program "Leki 75 plus" ruszył we wrześniu 2016 roku. Z zestawienia na stronie Ministerstwa Zdrowia wynika, że w 2022 roku z bezpłatnych leków skorzystało 2,7 mln starszych osób. Łącznie seniorom wydano 76,7 mln opakowań bezpłatnych leków. Na realizację projektu przeznaczono ponad 830 mln zł. Co ważne, program dotyczy leków refundowanych. Nowa propozycja Prawa i Sprawiedliwości, którą przedstawił w niedzielę Jarosław Kaczyński, zakłada darmowe leki dla osób powyżej 65. roku życia. Obejmą też dzieci i młodzież przed ukończeniem 18 lat.