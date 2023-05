Mateusz Morawiecki w poniedziałek (15 maja) na antenie Polsat News był dopytywany o reformę sądownictwa. Premier w odpowiedzi nie szczędził słów krytyki w kierunku Suwerennej Polski (wcześniej Solidarnej Polski), której szefem jest Zbigniew Ziobro. - Nie wyszła im ta reforma sądownictwa za bardzo, oddaliśmy to niestety w ich ręce i wyszło im, jak wyszło - stwierdził.

Mateusz Morawiecki zapytany o Zbigniewa Ziobrę

Dziennikarz TOK FM we wtorek (16 maja) podczas konferencji prasowej przypomniał Mateuszowi Morawieckiemu słowa, który padły na antenie Polsat News, a następnie zapytał wprost, dlaczego Zbigniew Ziobro wciąż jest w rządzie. - Nasza koalicja, jak pokazujemy po naszych konkretnych, kolejnych projektach, jest dużą wartością - odpowiedział mu premier. - Dla tak wielkiej wartości warto znieść czasami różne niedoskonałości - dodał.

Morawiecki o Ziobrze: Z tego powodu należy rozpaczać? Ja nie rozpaczam

W dalszej części Mateusz Morawiecki dalej unikał jasnej odpowiedzi o stanowisko Zbigniewa Ziobry. - Kto nie popełnia błędów? Ten, co nic nie robi. Jak nie chcesz się potknąć, to nie wstawaj i nie idź. A my maszerujemy, robimy wiele projektów, zmian w polityce społecznej, (...) poprawiamy funkcjonowanie systemu gospodarczo-społecznego - kontynuował szef rządu. - Jeżeli komuś wyjdzie coś lepiej, coś gorzej, czy z tego powodu należy rozpaczać? Ja nie rozpaczam - dodał.

Premier: Jestem w stanie dużo wybaczyć koalicjantom

"Batalia między przyjaciółmi w Zjednoczonej Prawicy to niekończąca się opowieść" - pisał dziennikarz Gazety.pl Jacek Gądek. Więcej na ten temat w artykule:

Minister sprawiedliwości pod koniec 2022 r. wyznał, że kontakty z Mateuszem Morawieckim nie należą do najłatwiejszych. Podkreślił, że wynika to z zasadniczego sporu w kontekście relacji Polski z Unią Europejską i sposobem prowadzenia polityki z UE. Z tego też powodu ziobryści wciąż krytykują szefa rządu. - Oni sobie tak żartują. Przyjęli sobie taki sposób, bo tam, gdzie się pojawi moje nazwisko, zapewne jest większa klikalność. W ten sposób chcą sobie zapewnić jakąś większą publicity - stwierdził na antenie Polsat News premier, dodając, że jest "w stanie dużo wybaczyć koalicjantom". - Nasze zwycięstwo jest sto pięćdziesiąt razy ważniejsze niż moje samopoczucie, które zresztą czasami jest nawet lepsze, jak przeczytam parę tych tweetów ze strony Solidarnej Polski. Proszę mi wierzyć, tak do tego podchodzę - dodał.