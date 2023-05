To do nich trafiają krzywdzone dzieci. "Gdy nie wymagają hospitalizacji, pojawia się pytanie, co z nimi zrobić"

Przez ostatnie tygodnie cała Polska żyła tragiczną sytuacją małego Kamila, który w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak skatował go jego ojczym. Chłopiec zmarł 8 maja. Dziś, we wtorek 16 maja, w mediach pojawiła się z kolei informacja o pobitym dziewięciomiesięcznym dziecku, które trafiło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Doniesienia o aktach przemocy wobec dzieci pojawiają się regularnie, sami pisaliśmy o nich wielokrotnie. W raporcie "Dzieci się liczą 2022" opublikowanym pod koniec ubiegłego roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wskazano, że 41 proc. dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57 proc. ze strony rówieśników. W 2021 roku 11 129 dzieci padło ofiarą przemocy w rodzinie. Spośród nich 345 małoletnich zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Oznacza to, że pomoc w postaci zabezpieczenia otrzymuje co 33 dziecko (3 proc.) - wskazuje demagog.org.pl.

Niemal 60 proc. dzieci doświadcza przemocy ze strony rówieśników. Raport

Pierwszymi osobami, do których trafiają dzieci ze śladami krzywdzenia, są często lekarze. W rozmowie z Gazeta.pl pediatra, endokrynolog dziecięcy dr Łukasz Szmygel tłumaczy, jak wygląda ich reakcja na krzywdę dzieci.

"Bywa, że maluch trafia z bólem gardła, a przy okazji zauważamy nietypowe ślady''

- Naszą czujność wzbudzają sytuacje, w których np. dziecko trafia do szpitala z urazem, który jest podejrzany. Na przykład z nietypowym złamaniem ręki, które budzi podejrzenie i jest nieadekwatne do siły podawanego urazu. Bywa też tak, że maluch trafia z bólem gardła, a przy okazji zauważamy jakieś nietypowe ślady na jego ciele. W obu tych przypadkach zgłaszamy tę sprawę do pracownika socjalnego. To osoba, która zajmuje się sprawą praw pacjenta i ma możliwość zorientowania się w sytuacji rodziny. Sprawdza m.in. czy to pierwsza, czy kolejna sytuacja, w której dziecko jest poszkodowane. Lekarz ma także możliwość (a wręcz obowiązek) założenia tzw. Niebieskiej Karty - tłumaczy w rozmowie z Gazeta.pl dr Łukasz Szmygel.

- Są też dzieci, które trafiają do nas prosto z policyjnych interwencji. Wtedy już wiemy, że dochodziło do przemocy. Jeśli dziecko zostało skrzywdzone, zapewniamy mu kompleksowe badania i opiekę. Jednak, gdy nie wymaga hospitalizacji, pojawiają się wątpliwości, co z nim zrobić. Czy oddać je do pogotowia rodzinnego, czy zostawić na oddziale? Pobyt w szpitalu jest takim rozwiązaniem społecznie lepiej akceptowalnym, ale tymczasowym. Wówczas pomagamy, jeśli jest niedożywione, sprawdzamy ogólną kondycję, organizujemy opiekę psychologiczną - dodaje lekarz.

Szpitalne oddziały pediatrii to także miejsce dla dzieci, które zostały odebrane swoim rodzicom - alkoholikom. Te sytuacje wcale nie należą do rzadkości. Temat poruszała już w ubiegłym roku w swoich social mediach pediatra Róża Hajkuś.

''Starsze dziecko pytało o mamę. Nikt ich nie odwiedził''

''Nasz oddział pediatrii też służy do tego, że trafiają tu dzieci z policyjnych interwencji. Polega to na tym, że jak policja ma zgłoszenie i na miejscu znajduje pijanych ludzi z małymi dziećmi, którymi nikt się nie zajmuje, bo wszyscy są pijani, to zabiera takie dzieci. A że nie ma ich szybko gdzie umieścić do wyjaśnienia sprawy, to trafiają na nasz oddział. Nie z przyczyn medycznych, tylko nazwijmy to, społecznych. I to się co jakiś czas regularnie zdarza" - pisała Róża Hajkuś.

"Pamiętam mój pierwszy raz w pracy. Dwójka dzieci - rodzeństwo - rok i trzy lata. Były u nas na oddziale przez kilka dni. To starsze pytało o mamę. Nikt ich nie odwiedził. Zajmowały się nimi nasze panie pielęgniarki, czyli obcy ludzie, którzy w tym czasie byli w pracy i mieli mnóstwo swoich obowiązków. Po kilku dniach sąd wydał decyzję i dzieci zostały przekazane rodzinie zastępczej. W dniu, gdy rano pojechały do nowej rodziny, na oddział przyszła ich matka z pluszowym misiem w ręce, żeby się z nimi zobaczyć. Tyle czasu zajęło jej wytrzeźwienie i zorientowanie się, że dzieci nie ma w domu" - wspominała.

Innym razem dwóch policjantów przywiozło na oddział maleńkiego niemowlaka, który znajdował się pod opieką nietrzeźwej matki. "Wtedy na izbie przyjęć byliśmy tylko we trójkę i gdy potrzebowałam wypełnić papiery, poprosiłam bardzo młodego pana policjanta, żeby na chwilę wziął dziecko na ręce. Pan oszołomiony całą sytuacją powiedział, że nie bardzo wie jak. Dziecko wziął drugi pan, koło 50-tki. Chodził po izbie, lulał malucha, ja pisałam papiery, a młodszy pan mówi mi, że mnie przeprasza. To był jego pierwszy raz, kiedy musieli tak zabrać dziecko" - opowiada lekarka. Dziecko leżało w szpitalu, gdzie zajmował się nim personel medyczny. Pielęgniarki znalazły dla niego ubranka na oddziale, zrobiły mu mleko. Zajmowali się nim całkowicie obcy ludzie, skąd trafił do rodziny zastępczej.

"Pamiętam też dziewczynkę, która była hospitalizowana z ciocią jako opiekunem, bo rodzice byli w ciągu alkoholowym. Ciocia była super, ale i tak za każdym razem, jak chodziłam ją badać, to dziewczynka pytała, kiedy przyjdą rodzice. Nie przyszli przez cały pobyt" - dodała.

''W wakacje ciągle pojawiały się dzieci zgwałcone przez pijanych wujków, kolegów taty"

Po tym wpisie na profilu Róży Hajkuś wywiązała się dyskusja na temat spożywania alkoholu przez małoletnich, które kończy się hospitalizacją i przyjmowaniem na oddział dzieci, które zostały skrzywdzone, gdy ich opiekunowie byli pod wpływem alkoholu. W zamieszczonych relacjach pracowników ochrony zdrowia mogliśmy przeczytać o kompletnie pijanych 14-latkach, o niemowlakach, które policjanci odebrali nietrzeźwym rodzicom, a także o porażającej skali tego problemu. To tylko niektóre z historii:

''Do tej pory pamiętam opowieść pielęgniarki z czasów, gdy pracowała na SOR-ze. Mówiła, że w wakacje ciągle pojawiały się dzieci zgwałcone przez pijanych wujków, kolegów taty".

''Jestem pielęgniarką i pracuję na chirurgii dzieci. Moje dwa najgorsze wspomnienia: dziewczynka czteroletnia odebrana z meliny, głodna, zmarznięta i z ranami po przypaleniach od papierosów. Drugie dziecko czteromiesięczne ze złamaną kością ramienną. Ojciec pijany znęcał się nad nimi".

"U nas na zajęciach z pediatrii przywieźli troje rodzeństwa w wieku od trzech do ośmiu lat. Pijana matka paliła papierosa w łóżku, spadł jej popiół na materac i zaczęło się palić w domu. Kazała dzieciom schować się do szafy, po czym wyszła z domu. Ktoś zadzwonił po straż, przyjechali i pytali, czy ktokolwiek został w mieszkaniu. Odpowiedziała, że nie. Nie chciała, żeby wydało się, że zajmowała się dziećmi pod wpływem alkoholu''.

''Pracowałam na oddziale niemowlęcym jako pielęgniarka. Trafił do nas chłopczyk nieprzytomny, co jakiś czas tracący oddech, odwodniony, z gorączką i bardzo niskim poziomem cukru. Okazało się, że choruje na cukrzycę. Za chłopcem przyjechał tata razem z partnerką. Obydwoje pijani, partnerka co chwilę pytała ojca dziecka, kiedy będą mogli sobie pójść (...), chłopczyk walczył o życie. Ze szpitala wyszedł do rodziny zastępczej. Matka chłopca przyszła, by zapytać o niego raz - pijana. Ojciec wcale".

- Zawsze jesteśmy otwarci na pomoc dzieciom. Jako pediatrzy jesteśmy uczulani na te sytuacje. Jesteśmy ciągle szkoleni w kwestiach prawnych, poszanowania intymności dzieci. Porównując ten stan z dzisiaj z sytuacją sprzed 10 lat, gdy zaczynałem pracę, to jest przepaść. Wtedy nie zwracaliśmy na to uwagi w takim stopniu jak dziś. Teraz przy badaniu i w trakcie rozmowy z rodzicem i dzieckiem jesteśmy wyczuleni na kwestie przemocy. Szklany zamek wokół tego tematu pęka - zaznacza dr Szmygel. - To są zawsze bardzo trudne i bardzo indywidualne sytuacje - podsumowuje.

Jak dodaje, te historie, które opisują przemoc zakończoną zgonem dziecka lub bardzo ciężkich krzywd docierają do mediów i opinii publicznej. Te codzienne, mniej spektakularne często gdzieś giną. Przemoc wobec dzieci nadal pozostaje często ukryta, anonimowa, tak jakby jej nie było.

Potrzebujesz pomocy albo jesteś świadkiem przemocy?

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda? Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy. Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia". Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.