Dwa lata temu Sejm przyjął tzw. ustawę antykorupcyjną. Jej autorami były osoby z otoczenia Pawła Kukiza, a sam polityk optował na rzecz wprowadzenia w życie tych przepisów. Z artykułu opublikowanego na łamach "Rzeczpospolitej" wynika, że ugrupowania, którym przewodzi Kukiz, od ponad 10 miesięcy łamią obowiązki, jakie na polskie partie polityczne nakłada wspomniana ustawa.

