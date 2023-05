Morawiecki odpowiada na propozycję Tuska ws. 800 plus. "Widać przerażenie w obozie PO"

- Chcę powiedzieć dzisiaj, że te 800 złotych, ta waloryzacja świadczenia 500 plus o 300 zł, ona odpowiada mniej więcej temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny. Żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję - i to jest "sprawdzam" wobec Kaczyńskiego - żebyśmy przyjęli w głosowaniu, jak najszybciej, decyzję o waloryzacji 500 plus. Po drugie, żebyśmy zrobili to przed wyborami - powiedział przewodniczący PO Donald Tusk podczas poniedziałkowego spotkania otwartego w Krakowie.

- Prezesie, jeśli chcesz pomóc polskim rodzinom, a nie uprawiać wyborczą grę, możemy zrobić to wspólnie w Sejmie. Tak, aby waloryzacja świadczenia dla dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, a nie na sylwestra 2024 - dodał polityk. Tusk odniósł się w ten sposób do zapowiedzi PiS-u dotyczących zwiększenia świadczenia 500 plus do 800 zł. Taką deklarację złożył w niedzielę podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Mateusz Morawiecki odpowiada na propozycję Tuska ws. 800 plus. "Widać przerażenie"

- Nasze propozycje są bardzo konkretne. My mamy rozpisany nasz program. Między okresem tej konwencji, która się właśnie zakończyła, tego programowego ula i konwencją wrześniową, którą zamkniemy, mamy sekwencję bardzo precyzyjnych propozycji. Będziemy je ogłaszać. Nie tańczymy do muzyki, którą zagra pan Donald Tusk, bo inaczej byśmy już dawno zbankrutowali - stwierdził Mateusz Morawiecki.

- Wiarygodność kogoś, kto kpi sobie i mówi "gdzie są te pieniądze zakopane", żeby dać tę 30-tysięczną kwotą wolną od podatku, żeby dać 500 plus. Po prostu jawnie i szyderczo, (...) jak królik z kapelusza wyskakuje, składa propozycję jedną za drugą. Widać przerażenie w obozie Platformy Obywatelskiej, a z kolei taką żywiołowość po naszej stronie. Cieszę się, że jest ta spontaniczność. Pokazujemy, że po ośmiu latach rządzenia mamy nowe, świeże, dobre pomysły - dodał premier.

Tusk odpowiada na 800 plus. "Najsensowniejsza z możliwych reakcji"

Jarosław Kaczyński obiecał waloryzację 500 plus. To jednak nie wszystko

Podczas niedzielnej konwencji PiS Jarosław Kaczyński, oprócz waloryzacji programu 500 plus, zapowiedział także wprowadzenie programu bezpłatnych leków dla osób do 18. roku życia i powyżej 65. roku życia, oraz jak najszybsze zniesienie opłat dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także prywatnych. Mają też zostać zniesione opłaty za przejazd drogami ekspresowymi.