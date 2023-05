Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gościem poseł PO Sławomir Neumann [NA ŻYWO]

Zobacz wideo Poranna Rozmowa Gazeta.pl. Gościem poseł PO Sławomir Neumann

Sławomir Neumann zasiada w Sejmie od 2007 r. W latach 2012-2015 był wiceministrem zdrowia, a w latach 2015-2019 szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Wśród tematów wtorkowego wydania Porannej rozmowy Gazeta.pl będą m.in. zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotycząca podwyższenia 500 plus, a także inne propozycje partii rządzącej oraz opozycji przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

W niedzielę prezes PiS zapowiedział, że w przyszłej kadencji Sejmu jego partia podwyższy wypłacaną rodzinom z dziećmi kwotę 500 zł do 800 zł. Dzień później przewodniczący PO Donald Tusk zaproponował natomiast, by do tej waloryzacji doprowadzić jeszcze w tym miesiącu. Premier Mateusz Morawiecki niedługo potem zaznaczył w rozmowie z Polsat News, że jego ugrupowanie "nie będzie tańczyć tak, jak zagra Donald Tusk".