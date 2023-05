Tusk reaguje na 800 plus. Rzucił wyzwanie Kaczyńskiemu. "Przyjmijmy waloryzację jak najszybciej"

Zobacz wideo Konwencja PiS-u w pigułce. Waloryzacja 500+, darmowe leki i autostrady

Donald Tusk w Krakowie odniósł się do obietnic, które w weekend przedstawił Jarosław Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. - Najwięcej emocji, co zrozumiałe, wzbudziła zapowiedź prezesa dotycząca zamiany 500 plus na 800 plus. Nie trzeba być geniuszem matematycznym, żeby to obliczyć. Od momentu, gdy 500 plus stało się rzeczywistością polskiej rodziny z dziećmi, inflacja spowodowała, że dziś, jeśli chcemy uczciwie zrewaloryzować te 500 plus - aby znaczyło tyle, ile w dniu, gdy zostało po raz pierwszy wypłacone - to właśnie mniej więcej tyle powinniśmy zaproponować waloryzacji. To nie jest żaden podarek ze strony władzy - powiedział Donald Tusk w Krakowie.

- Te pieniądze powinny być w większym wymiarze wypłacane nie tylko dlatego, że to jest podatek z naszych kieszeni, ale przede wszystkim dlatego, że państwo z tytułu inflacji wyciągnęło wam z kieszeni dziesiątki miliardów złotych - powiedział Tusk. Zwrócił się następnie do rządzących, aby "oddali to, co zabierają każdego dnia z tytułu drożyzny i inflacji". - Nie tylko tym, którzy są beneficjentami 500 plus. Czekaliśmy na ten moment. Nie pozwolę, aby Koalicja Obywatelska uczestniczyła w takiej nierozumnej, nieodpowiedzialnej i ryzykownej licytacji. Woleliśmy poczekać na propozycję, wiedzieliśmy, że ona padnie. Dla nas było ważne, aby waloryzacja tego świadczenia nie zamieniła się w nieodpowiedzialną licytację - powiedział Tusk. - Chcę powiedzieć dzisiaj, że te 800 złotych, ta waloryzacja świadczenia 500 plus o 300 zł - ona odpowiada mniej więcej temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny. Żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję - i to jest "sprawdzam" wobec Kaczyńskiego - żebyśmy przyjęli w głosowaniu, jak najszybciej, decyzję o waloryzacji 500 plus. Po drugie, żebyśmy zrobili to przed wyborami. Prezesie, jeśli chcesz pomóc polskim rodzinom, a nie uprawiać wyborczą grę, możemy zrobić to wspólnie w Sejmie. Tak, aby waloryzacja świadczenia dla dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, a nie na Sylwestra 2024 - dodał.

Tusk powiedział, że kwota waloryzacji świadczenia "jest łatwa do wyliczenia". - Dzisiaj taka waloryzacja jeden do jednego to jest 720, może 750 zł, ale za kilka miesięcy to będzie już 800 zł. Ale ja wiedziałem, że jak my powiemy 800, to Kaczyński powie więcej, bo jemu chodzi o to, żeby przy pomocy tych pieniędzy, przy pomocy polskich dzieci wygrać wybory, a nie żeby pomóc tym dzieciom - powiedział szef Platformy Obywatelskiej.

Później Tusk zaproponował podniesienie kwoty wolnej od podatku. - To jest drugie "sprawdzam". Przegłosujmy tego samego dnia kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tys. zł rocznie. Przekładając na najprostszy język, oznaczać to będzie, że zwolnieni od podatku będą ci, którzy zarabiają do 5 tys. zł brutto. Ci, którzy zarabiają powyżej, też z tego skorzystają, ale będą płacili odpowiedni niższy podatek od dochodów - mówił.

W niedzielę prezes PiS zapowiedział, że od przyszłego roku kwota świadczenia z programu Rodzina 500+ zostanie podniesiona do 800 złotych. - Od nowego roku 500 plus to będzie ciągle nazwa - jak sądzę - pamiętana, ale suma będzie już inna - 800 plus - powiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS. Szef partii rządzącej obiecał też wprowadzenie programu bezpłatnych leków dla osób do 18. roku życia i powyżej 65. roku życia, oraz jak najszybsze zniesienie opłat dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także prywatnych. Mają też zostać zniesione opłaty za przejazd drogami ekspresowymi.