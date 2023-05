Kaczyński złożył obietnice na konwencji PiS. Od nowego roku 800 plus, darmowe leki i autostrady

Od przyszłego roku świadczenie na dziecko zostanie zwiększone z 500 do 800 złotych - poinformował prezes PiS na konwencji partyjnej.

REKLAMA

Oprócz podwyższenia świadczenia Kaczyński zapowiedział również bezpłatne leki dla osób od 65 roku życia. - To wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji - powiedział. Następnie prezes dodał, że darmowe leki będą również dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Kaczyński miał też obietnice dla właścicieli samochodów, którzy jeżdżą po Polsce - zniesienie opłat za autostrady i drogi ekspresowe. - Jeśli chodzi o drogi państwowe, to jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy - mówił. W przypadku prywatnych autostrad prezes PiS obiecał, że będą darmowe w jeszcze kolejnym roku.