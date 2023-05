Konwencja PiS. Pierwsze obietnice, Kaczyński z ochroną i "kordony policji w lesie"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński otworzył pierwszą przedwyborczą konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości. Dwudniowe wydarzenie odbywa się w Warszawie pod hasłem "Weekend ważnych rozmów - ul programowy Prawa i Sprawiedliwości".

Konwencja poświęcona jest wypracowaniu programu przed nadchodzącymi wyborami do Sejmu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że dobra polityka to roztropne działania dla dobra wspólnego. Podkreślił, że jego partia będzie dalej rozmawiała z Polakami, by w nowym programie móc odpowiedzieć na ich potrzeby. Dodał, że dobre rządy służą wszystkim obywatelom, niezależnie od tego, kim są i jakie mają przekonania polityczne.

Lider partii jako jedyny polityk wchodził na scenę w asyście ochrony, która odgradzała go od stojących przy przejściu wyborców. Prezes PiS w swoim wystąpieniu przekazał, że prace nad nowym programem partii zostały podzielone na dziesięć paneli tematycznych - trzy będą dotyczyły spraw gospodarczych, a jeden z nich poprowadzi premier Mateusz Morawiecki. Mówił również, że dotyczący wielu dziedzinach życia postulat równości, musi być realizowany przez jego partię. Podkreślił, że chodzi między innymi o równość rozwoju między miastem a wsią czy równość obywateli przed sądami i przed administracją.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział również, że żeby Polska była suwerenna, musi być silna. Wskazywał, że jego ugrupowanie buduje gospodarczą i militarną siłę Polski oraz wzmacnia siłę duchową i moralną Polaków.

- Nie możemy zmarnować kolejnych lat, tak jak nie zmarnowaliśmy ostatnich. Musimy jednak wygrać wybory, dzięki naszej ogromnej pracy i dzięki stworzeniu programu - podkreślał Kaczyński. - W kampanii wyborczej trzeba ciężko pracować. Druga strona ma dużą przewagę w mediach, dlatego musimy przekonywać innych. Ta Konwencja przyniesie pełny program na następne lata. Będziemy dążyć do tego, aby Polska była coraz bardziej bogatsza - mówił.

Biorący udział w konwencji premier Mateusz Morawiecki powiedział w swoim wystąpieniu o największych sukcesach PiS w walce z nierównościami. Przekonywał, że za rządów PiS, w Polsce "skończyły się zakupy na zeszyt w ogromnym stopniu, a zakup podręczników w sierpniu przestał spędzać sen z powiek wielu polskim rodzinom".

Szef rządu mówił o funduszu inwestycyjnym i lokalnym oraz inwestycji publicznych

- Wszystkie te programy, które są radością Polski lokalnej gminnej i powiatowej – możemy podjąć zobowiązanie ich kontynuacji. Będziemy kontynuować Program Inwestycji Strategicznych, Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wprowadzimy je na stałe - zapowiedział.

W lasach nieopodal hali, gdzie odbywa się konwencja, ustawiono wiele jednostek policji. Na miejscu pojawiła się grupa kilkunastu osób z transparentem "PiS=drożyzna". Polityczka Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, że niektórzy funkcjonariusze ukrywali się w pobliskim lesie.

"Tak właśnie wygląda konwencja Programowy Ul: Kordony policji ukrywają się lesie. Państwo niczym u Franza Kafki… #PolskawBiedzie, ale oni mają się świetnie. Ile kosztuje podatnika ta akcja Polskiej Policji?" - pytała na Twitterze posłanka KO Kinga Gajewska.

"Tak PiS boi się utraty władzy. Nasłali kordony policji na jedenaścioro młodych ludzi… #Polskawbiedzie, a oni swoim 'ulu' jak te nierobotne trutnie" - dodała.

W kolejnym panelu, który dotyczył polityki społecznej, liderką była była premierka Beata Szydło.

- Polska pod rządami naszych poprzedników to wykluczenie komunikacyjne i brak perspektyw dla rodzin. My jako PiS stworzyliśmy nasz program razem z Polakami i go realizujemy - przekonywała.

- Niektórzy eksperci i dziennikarze mówią, że po Polsce jeździ Donald Burczymucha i ciągle narzeka, jęczy, nic mu się nie podoba. Ostatnio zaczyna być coraz bardziej agresywny, krytykuje nasze programy społeczne. To nie uderza w nas, to uderza we wszystkich, którzy korzystają z tych programów - powiedziała Szydło.