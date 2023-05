Rozgoryczony Kukiz mówi o dawnej miłości do PO. "Koncerty im grałem, potraktowali mnie jak frajera"

Zobacz wideo Skrót spotkania Tuska. Błaszczak nazwany "tchórzem", PiS "patologią", a wyborcy PiS-u "chleją"

W "Sednie Sprawy" Radia Plus Paweł Kukiz odniósł się do informacji, jakoby w piątek miało dojść do jego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Poseł podkreślił, że obecnie przebywa na Opolszczyźnie i czeka "na telefon z Warszawy". - Gdy taki telefon pozyskam, to wtedy wsiadam w samochód, jadę do Warszawy i jest dalszy ciąg rozmów o postulatach Kukiz'15, które powinny być zwieńczone podpisaniem umowy na podobnych zasadach, jak podpisaliśmy umowę z PiS w czerwcu 2021 roku - powiedział.

Paweł Kukiz może wystąpić na konwencji PiS

Polityk dodał, że jeśli przebieg rozmowy będzie "pozytywny", to pojawi się w weekend na konwencji PiS w Warszawie. - Jeśli nie, poczekamy na kolejną konwencję. Może wtedy ogłosimy już wspólny start w wyborach z list PiS - powiedział. Kukiz podkreślił, że "najpierw muszą być ustalone perfekcyjnie postulaty i podpisane przez pana prezesa [Jarosława Kaczyńskiego - red.]". - W tym kluczowy postulat zmiany sposobu wybierania posłów. Zmiany ordynacji wyborczej na model demokratyczny, na model, który uwzględnia indywidualne bierne prawo wyborcze, czyli ponieważ nie ma takiej opcji, żeby w Polsce wprowadzić w całości jednomandatowe okręgi wyborcze, poszedłem spokojnie na kompromis przynajmniej mieszanej ordynacji wyborczej. To jest postulat kluczowy - mówił.

Kukiz stwierdził też, że Jarosław Kaczyński jest jedyną osobą, która zrealizowała część postulatów jego ugrupowania. - Ja tego nie mówię na zasadzie takiej, żeby tutaj pana prezesa pod niebiosa wynosić, chwalić z myślą o jedynce, tylko po prostu stwierdzam fakt. Tusk na przykład w tej chwili idzie 4 czerwca na marsz. Będzie szedł pod hasłem "koniec ze złodziejstwem", "koniec z drożyzną". To pokaż mi, człowieku, jedną ustawę chociaż, którą zrobiłeś, w jaki sposób chcesz ze złodziejstwem walczyć. Ja pamiętam, jak ty miałeś cały pakiet antykorupcyjny, ja byłem zakochany wtedy w Platformie, jak frajera mnie potraktowali. Jeździłem i koncerty im grałem, a on mówił: "Mamy cały komplet ustaw antykorupcyjnych, mamy wszystko, mamy to i tamto". Ani jednej nie uchwalili [ustawy - red.] antykorupcyjnej. Nie zmienili ordynacji wyborczej i tak dalej - powiedział Kukiz.

Konwencja programowa PiS w Warszawie

Na sobotę i niedzielę zaplanowano konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości. Odbędzie się ona w Warszawie. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał w rozmowie z Polskim Radiem, że konwencja w stolicy będzie służyła podsumowaniu spotkań z politykami partii rządzącej, które od kilku tygodni odbywają się w całym kraju. Przekazał, że odbędzie się ona pod hasłem "wyzwań na kolejną kadencję". Wyjaśnił, że o tych wyzwaniach politycy PiS będą debatować z ekspertami, co ma służyć tworzeniu zrębów programu, który będzie podstawą działania partii w kolejnej kadencji. Podczas konwencji przewidziane są wystąpienia m.in. prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Ponadto będą odbywać się rozmowy w kilku panelach tematycznych z udziałem ministrów, parlamentarzystów partii i ekspertów.

