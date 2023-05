Komisja ds. badania rosyjskich wpływów. Jest decyzja senatu

Zobacz wideo Komisja ds. wpływów rosyjskich? "Pomysł rodem z cywilizacji wschodniej, jak rosyjska czy białoruska"

W połowie kwietnia Sejm uchwalił ustawę o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 2007-2022. Za było 233 posłów, przeciw - 208, a 9 wstrzymało się od głosu. Ustawę poparli posłowie PiS, Kukiz'15 i Polskich Spraw. Przeciw były Platforma Obywatelska, Lewica, PSL i Polska 2050. Natomiast posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu.

Senat zdecydował ws. komisji do spraw

W czwartek Senat odrzucił decyzję o powołaniu tej komisji. Za odrzuceniem głosowało 52 senatorów, z kolei 42 było przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawa wraca więc do Sejmu. - To jest pomysł rodem z cywilizacji wschodniej, z takich cywilizacji jak rosyjska czy białoruska. W moim przekonaniu [ta komisja - red.] zagnieżdżałaby nas w standardach rosyjskich i białoruskich - powiedziała w Porannej Rozmowie Gazeta.pl Joanna Mucha. Jak podkreśliła, z zapisów projektu ustawy wynika, iż "osoba, która nie popełniła przestępstwa, może zostać skazana". - Skazana na to, żeby wyeliminować tę osobę z życia publicznego na wiele lat - zaznaczyła. Posłanka odnosiła się do uprawnień, zgodnie z którymi komisja miałaby możliwość cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa lub zakazania prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem publicznymi pieniędzmi. - De facto to oznacza wycofanie polityka z działalności publicznej. Ta komisja tak naprawdę będzie pracowała według własnego widzimisię. Mam przypuszczenie, że komisja ma już napisany raport, wszyscy wiedzą, co ma się w nim znaleźć - mówiła polityczka Polski 2050.

Mucha o komisji ds. wpływów: Przypuszczam, że ma już napisany raport

Komisja ds. badania rosyjskich wpływów. Czym ma się zajmować?

Zadaniem komisji ma być badanie i opisywanie wpływów rosyjskich na działalność funkcjonariuszy publicznych, kadry kierowniczej wyższego szczebla spółek Skarbu Państwa czy innych osób, które w istotny sposób, np. w sferze medialnej, wpływały na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Komisja ma liczyć dziewięciu członków. Mają to być nie tylko posłowie, lecz także eksperci. Skład komisji będzie powoływany i odwoływany przez Sejm. Przewodniczącego komisji z kolei będzie wyznaczał premier. Komisja będzie mogła wydawać decyzje dotyczące konkretnych osób, np. cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa lub nałożenia zakazu otrzymania takiego poświadczenia.