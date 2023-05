Duda zdecydował. Jest nowy prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego

"Prezydent postanowieniem z dnia 8 maja 2023 r. powołał z dniem 27 maja 2023 r. sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej Sądu Najwyższego" - czytamy w mediach społecznościowych kancelarii prezydenta.

Prezydent dokonał wyboru spośród trzech kandydatów przedstawionych mu przez Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej. Pozostałymi dwoma kandydatami na prezesa byli: Michał Laskowski i Kazimierz Klugiewicz.

Dotychczasowy prezes Izby Karnej sędzia Laskowski piastuje stanowisko od grudnia 2009 r., Kazimierz Klugiewicz, został powołany do SN w sierpniu 2011 r. Przed powołaniem do SN, sędzia Kapiński orzekał od 2001 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Wcześniej był sędzią m.in. Sądu Rejonowego w Siedlcach.

Rzecznik SN: Izba Karna będzie kierowana bardzo pewną ręką

Do decyzji prezydenta odniósł się w rozmowie z PAP, którą cytuje WP.pl, rzecznik SN Aleksander Stępkowski, który podkreślił, że Kapiński jest sędzią z bardzo dużym doświadczeniem i cieszy się dużym uznaniem w środowisku.

- Wydaje mi się, że Izba Karna będzie teraz kierowana bardzo pewną ręką, co pozwoli nie tylko na jej sprawne funkcjonowanie, ale również na unikanie konfliktów i ogólne łagodzenie napięć, których, niestety, w Sądzie Najwyższym wciąż nie brakuje. Jestem bardzo dobrej myśli - mówił Stępkowski.

Swoje zadowolenie wyraziła także I prezes tego sądu Małgorzata Manowska. - Zbigniew Kapiński jest powszechnie szanowany jako znakomity sędzia o uznanych kompetencjach merytorycznych. Jednocześnie jest cenionym dydaktykiem, nauczycielem wielu pokoleń aplikantów. W moim przekonaniu jest znakomicie przygotowany do kierowania Izbą Karną i z całą pewnością jego prezesura pozwoli na wyciszanie emocji oraz zaowocuje sprawnym funkcjonowaniem izby - mówiła w rozmowie z PAP Manowska.