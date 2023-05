Błaszczak snuje ambitne plany. "Wojsko Polskie stworzy najsilniejszą armię lądową w Europie". Podał datę

Zobacz wideo Piotr Zgorzelski gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl

W środowym wywiadzie dla Jedynki Polskiego Radia wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak został zapytany o efekty wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbył rozmowy z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem i ministerką obrony Kanady Anitą Anand. Jak przekazał wicepremier rozmawiano o współpracy polsko-amerykańskiej, również w sensie budowania relacji między żołnierzami. Jak podkreślił, amerykańscy żołnierze stacjonują już w Polsce na stałe. Szef polskiego MON określił, że celem jest stworzenie bardzo silnych jednostek wojskowych, które zostaną wyposażone w m.in. czołgi Abrams i śmigłowce uderzeniowe Apache. - W maju będziemy mieć również pierwsze HIMARS-y - przekazał wicepremier.

Minister obrony narodowej: Celem podstawowym jest odstraszenie Rosji

- W ciągu dwóch lat stworzymy najsilniejszą armię lądową w Europie. Będzie to Wojsko Polskie, które w ten sposób odstraszy agresora. To jest naszym celem, żeby doprowadzić do stworzenia takiej silnej armii Polski, żeby Rosja nie zdecydowała się na zaatakowanie naszego kraju - powiedział Mariusz Błaszczak w programie "Sygnały dnia" na antenie radiowej Jedynki.

- Celem podstawowym jest odstraszenie Rosji. (...) Konsekwencje są takie, że wzrasta pozycja międzynarodowa Polski. Zauważają to nasi sojusznicy. Wzrasta również status naszego kraju. (...) Chodzi o to, żeby nas nie oskarżono o winy, których nie mamy, tak jak jest w przypadku dyskusji wywołanej przez kanclerza Niemiec, który sugeruje, że Niemcy zostały wyzwolone spod dominacji nazistów - stwierdził, dodając, że "państwo niemieckie napadło na Polskę w porozumieniu z Rosją w 1939 roku", co określił czwartym rozbiorem Polski. - Dzięki temu, że mamy coraz silniejsze wojsko, pozycja i status Polski na arenie międzynarodowej wzrasta. Możemy skutecznie zabiegać o prawdę historyczną, tak żeby nie traktowano nas w sposób urągający przyzwoitości - dodał.

