PiS próbowało odwołać "ziobrystów" z komisji sprawiedliwości. "Kaczyński nie ma większości"

We wtorek 9 maja podczas posiedzenia Sejmu posłowie zajęli się głosowaniami nad wnioskami o zmiany w składach aż 10 komisji sejmowych. Jeden z nich dotyczył komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Z jednostki tej mieli zostać odwołani posłowie Suwerennej Polski (dawniej Solidarnej Polski) - Mariusz Gosek, Mariusz Kałużny, Piotr Sak i Woźniak.

Polityków, którzy należą do ugrupowania Zbigniewa Ziobry, mieli zastąpić posłowie Prawa i Sprawiedliwości - Waldemar Andzel, Anna Paluch, Krzysztof Sobolewski i Zbigniewa Babalski. "Wojna w PiS, odwołują ludzi Ziobry i wkładają własnych do Komisji, ich koniec jest bliski" - skomentował przed głosowaniem poseł KO Robert Kropiwnicki.

PiS przegrało głosowanie w Sejmie. Nie usunie posłów Suwerennej Polski z komisji sprawiedliwości

PiS przegrało jednak głosowanie nad odwołaniem posłów z komisji sprawiedliwości. Za zmianami w składach opowiedziało się 214 polityków - dokładniej 205 posłów PiS, jeden z Lewicy, trzech z Kukiz'15, trzech z koła Polskie Sprawy oraz dwóch posłów niezrzeszonych.



Przeciwnym zmianom było 216 posłów - 17 polityków z Suwerennej Polski (Zbigniew Ziobro nie głosował), 117 posłów Koalicji Obywatelskiej, 41 posłów Lewicy, 23 polityków Koalicji Polskiej, pięć osób z Polski 2050, dwóch polityków Konfederacji, czterech posłów Porozumienia, trzech z Lewicy Demokratycznej, trzech posłów niezrzeszonych i jeden przedstawiciel Wolnościowców. Od głosu wstrzymało się siedem osób - czterech posłów Konfederacji, jeden polityk z PiS i dwóch posłów niezrzeszonych.

"Kaczyński nie ma większości. Oznacza to paraliż najważniejszych ośrodków jego władzy. Oznacza to rozłam i Rozpad PiS"

Do sytuacji tej odnieśli się w mediach społecznościowych politycy. "PiS chciał usunąć z komisji sprawiedliwości ziobrystów, ale... nie miał większości. Wszędzie przegrywają, w Trybunale, w Sejmie. Przegrają i jesienią" - napisała na Twitterze posłanka PO, wiceprzewodnicząca komisji Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"PiS bez większości. Próbowali ustawić pod siebie skład Komisji Sprawiedliwości, tak jak próbują ustawiać Trybunał Konstytucyjny" - dodała Agnieszka Pomaska. "Dzisiejsze wydarzenia przejdą do historii. Zarówno w TK jak i na sali sejmowej okazało się, że Kaczyński nie ma większości. Oznacza to paraliż najważniejszych ośrodków jego władzy. Oznacza to rozłam i Rozpad PiS" - napisał były minister Roman Giertych.

Posiedzenie komisji sprawiedliwości i praw człowieka zebrało się jeszcze we wtorek, już po sejmowym głosowaniu. Komisja kontynuowała prace nad prezydenckimi projektami dotyczącymi utworzenia sądów pokoju. Jak przekazała Kamila Gasiuk-Pihowicz: "Sędziowie pokoju znowu spadają! Prace odroczone do połowy czerwca" - napisała polityczka.