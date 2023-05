Zobacz wideo "Kaczyńskiemu i Dudzie nie wychodzi odkłócanie TK"

Wojnę w Ukrainie określa jako "wojnę amerykańską", a wsparcie militarne, jakiego Polska udziela wraz z sojusznikami walczącej w Rosją Ukrainie to według niego "agresywna polityka wschodnia Warszawy". Agresywna, bo skierowała przeciwko Rosji, z którą nie można "się skłócać". To pokrótce zestaw poglądów, jakie prezentuje Leszek Sykulski, politolog z Częstochowy i lider Polskiego Ruchu Antywojennego. Mówił o nich w rozmowie z Wirtualną Polską i zdradził plany na najbliższe miesiące. - Nie wykluczamy z Sebastianem Pitoniem bardziej aktywnego włączenia się w politykę krajową. Tutaj wszystkie opcje są na stole. Decyzje zapadną do końca maja - powiedział Sykulski. Wymieniony Sebastian Pitoń dał się poznać jako aktywny uczestnik protestów przeciwko obostrzeniom w pandemii COVID-19.

Sykulski przypuszcza, że zarejestrowanie partii politycznej może być zbyt czasochłonne, dlatego nie wyklucza utworzenia komitetu wyborczego wyborców - do tego wystarczy 15 osób. Co zaproponuje wyborcom Sykulski i Pitoń? - Naszym pierwszym hasłem byłoby załatwienie Polakom taniego paliwa, gazu i energii. To możliwe dzięki dobrym relacjom z Rosją - podkreślił.

Liderzy Polskiego Ruchu Antywojennego realizują cele Moskwy

- Jeśli istnieją przesłanki, że liderzy tych środowisk są inspirowani przez zagraniczne służby, to powinno się to dogłębnie sprawdzić. Wątpię, aby nasza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego cieszyła się poziomem zaufania społecznego, potrzebnym do sprawdzenia takich osób. Prędzej każda akcja zostanie odczytana jako robota polityczna dla PiS i przyniesie to jeszcze gorszy efekt - tak o postawie i hasłach głoszonych przez działaczy mówił WP były wiceszef wywiadu Piotr Niemczyk. Bardziej bezpośredni jest rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. "Leszek Sykulski jest jednym z komentatorów infekujących polską przestrzeń informacyjną tezami zbieżnymi z przekazem rosyjskiej propagandy przeciwko Polsce. To bardzo szkodliwe działania. Nadawanie rozgłosu takim treściom jest niebezpieczne dla Polski" - napisał na Twitterze.

Dr Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, cytowany przez portal, uważa, że "działalność i hasła propagowane przez Leszka Sykulskiego są zbieżne celami informacyjnymi rosyjskiej propagandy". - Obserwując jego aktywność, już wcześniej przypuszczałem, że będzie starał się zaistnieć w polityce. Ostrzegam, że taka formacja polityczna realizowałaby w Polsce interesy Kremla - powiedział Marek.

