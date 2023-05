Projekt obejmujący nowelizację ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym został złożony przez posłów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości 4 maja w Sejmie. Jego głównym założeniem jest zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu TK do dziewięciu sędziów. - Projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego nie będzie procedowany na bieżącym posiedzeniu Sejmu - ujawnił na konferencji prasowej rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Projekt zakłada usprawnienie jego pracy

Zaproponowana przez PiS nowelizacja, według podanego przez posłów uzasadnienia ma na celu usprawnienie działalności TK za sprawą zmniejszenia minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z dwóch trzecich liczby sędziów Trybunału (czyli 10 sędziów) do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 do 9 sędziów. Wprowadzone zmiany mają zostać zastosowane do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli. O tym, że prace komisji nad projektem nowelizacji przepisów ruszą najprawdopodobniej na posiedzeniu Sejmu w dniach od 24 do 26 maja poinformował Polską Agencję Prasową przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast (z ramienia PiS).

Rzecznik PiS: Na tym posiedzeniu tej ustawy najprawdopodobniej nie będzie

- Projekt dotyczący Trybunału Konstytucyjnego nie będzie procedowany na bieżącym posiedzeniu Sejmu - potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek zapytany o zakres najbliższego wtorkowego posiedzenia na konferencji prasowej. Szybkość i sprawność w posuwaniu się prac nad projektem ma być uzależniona od decyzji podjętej przez marszałkinię i Prezydium Sejmu. - Takiej decyzji jeszcze nie ma - przyznał dopytywany polityk.