Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl (9.05.2023)

Z Kamilą Gasiuk-Pihowicz (PO) rozmawialiśmy o burzy wokół Trybunału Konstytucyjnego. - Ustawa o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym to ustawka. Ta wolta Prawa i Sprawiedliwości, nie była dogadana z Pałacem Prezydenckim i pokazuje, że Jarosław Kaczyński jest bardzo słaby. Kaczyński od lat robił wszystko, żeby upolitycznić TK i włożyć tam swoich ludzi - stwierdziła posłanka w Porannej rozmowie Gazeta.pl. Rozmówczyni Karoliny Hytrek-Prosieckiej oceniła, że "to odkłócanie Trybunału, o które apelował prezydent, po prostu nie wychodzi". Posłanka zapytana o to, czy na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu posłowie będą pracować nad nowelizacją ustawy o TK, przyznała, że "szanse na to są niewielkie".

REKLAMA

Gasiuk-Pihowicz w Porannej Rozmowie Gazeta.pl: PiS chce ordynarnie oszukać UE i wyborców

Kilka dni temu Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu projekt ustawy mający "usprawnić" działalność Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakłada zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów TK do dziewięciu sędziów oraz pełnego składu TK z jedenastu do dziewięciu. W uzasadnieniu napisano, że ma to umożliwić szybsze rozpoznanie spraw o kluczowej wadze i tym samym zapewnić ciągłość działania Trybunału w sytuacjach, w których zebranie odpowiedniej liczby sędziów będzie utrudnione lub obiektywnie niemożliwe.

To jest gniazdo żmij, które nawzajem się żrą, dokładnie jak w pisowskim rządzie. Mamy tam frakcje, które wzajemnie się atakują i Trybunał nie jest w stanie zrobić nic dla wszystkich Polaków. Jest tam totalny paraliż

- mówiła Gasiuk-Pihowicz. Karolina Hytrek-Prosiecka zapytała też o ustawę zmian w Sądzie Najwyższym, która według jej autorów ma odblokować pieniądze z KPO dla Polski. - Prawo i Sprawiedliwość ordynarnie chce oszukać wyborców i Unię Europejską. Ta ustawa w żaden sposób nie uruchomi tych środków. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy poparli taką ustawę - podkreśliła.

Tragiczna śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy

Karolina Hytrek-Prosiecka zapytała swoją rozmówczynię o tragiczną śmierć Kamila z Częstochowy i to, czy w programie wyborczym Platformy Obywatelskiej są propozycję, które szczególnie będą chronić dzieci. - Proponujemy wiele rozwiązań dotyczących monitorowania śmierci dzieci, przykładowo na wzór brytyjski, gdzie wnikliwie analizuje przyczyny - mówiła Gasiuk-Pihowicz. Jej zdaniem do tragedii doprowadził między innymi "szereg działań rządu i atmosfera przyzwolenia wynikająca z wypowiedzi polityków PiS-u".

Minister Czarnek, który popiera kary cielesne i jest ich orędownikiem, mówi, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie. Rzecznik Praw Dziecka, który mówi, że należałoby umieć rozróżniać klaps od przemocy fizycznej. Minister sprawiedliwości wspominający z rozrzewnieniem nauczyciela, który go bił po rękach i składający wniosek o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej

- wymieniała posłanka PO. Dodała, że regularnie ograniczane jest finansowanie fundacji, które realnie działają na rzecz ochrony i pomocy dzieciom.

Gościem Porannej Rozmowy był również były Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, z którym rozmawialiśmy o tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Przypomnijmy, że o śmierci chłopca poinformowało w poniedziałek rano Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach. "Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi" - czytamy w oświadczeniu lekarzy. Przed południem minister sprawiedliwości, prokurator generalny przekazał, że "wydał polecenie, aby doszło do natychmiastowej zmiany kwalifikacji czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem".

Dramat Kamila trwał od kilkunastu miesięcy. Chłopiec próbował uciec z domu

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: