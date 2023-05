Ranking zaufania. Kaczyński przegonił Tuska. Mentzen w ostatniej trójce

Onet.pl wskazuje, że Andrzej Duda znalazł się na czele rankingu po raz pierwszy od lipca. Jak wynika z sondażu, na pozytywną ocenę obecnie urzędującego prezydenta wskazało ok. 43,4 proc. badanych (wzrost o niecałe 2 punkty w porównaniu do poprzedniego badania), negatywną - ok. 38,8 proc. (spadek o ok. 9 punktów). Neutralnie prezydenta ocenia ok. 18,7 proc. ankietowanych (wzrost o 8,6 pkt.).

Drugą lokatę zajął Rafał Trzaskowski, który cieszy się zaufaniem 40,3 proc. uczestników badania (mniej o ok. 3 punkty). Brak zaufania wobec prezydenta Warszawy deklaruje 46,9 proc. ankietowanych (wzrost o 7,7 pkt.). Neutralną opinię ma 11,7 proc. (spadek o 6 punktów).

Na trzecim miejscu znalazł się premier Mateusz Morawiecki (38,3 proc. wskazań pozytywnych, 54 proc. negatywnych i 6,6 proc. neutralnych). Poza podium uplasował się wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak z zaufaniem na poziomie 35,6 proc. (brak zaufania deklaruje 48,1 proc.). Na obojętność wskazuje 11,9 proc.

Sondaż zaufania. Wzrost Jarosława Kaczyńskiego

Tuż za Błaszczakiem znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaufanie wobec polityka deklaruje 34,3 proc. badanych, co oznacza wzrost o 5 punktów od poprzedniego sondażu. 50,3 proc. nie ma zaufania do Kaczyńskiego, a 13,8 proc. deklaruje obojętność. Na kolejnych miejscach znaleźli się przewodniczący PO Donald Tusk, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i marszałkini Sejmu Elżbieta Witek.

Trzy ostatnie miejsca pod względem zaufania zajęli lider Agrounii Michał Kołodziejczak (11,5 proc.), przy czym aż ok. 51 proc. badanych zaznacza, że nie zna tego polityka. Na zaufanie do polityka Konfederacji Krzysztofa Bosaka wskazuje 15,8 proc. ankietowanych, a lidera Nowej Nadziei Sławomira Mentzena - 16,8 proc. (przy braku rozpoznawalności na poziomie ok. 39 proc.).

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 27-28 kwietnia 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą CATI (telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).

